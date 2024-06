Agente de Alberth Elis detalla su estado de salud y si regresará a jugar

Un gusto y gracias por atendernos Daniel. Cuenténos, ¿qué actividades ha realizado por el país durante su estadía de seis días?

Vine a ver el partido de Honduras contra Cuba, siempre es bueno venir y dar seguimiento a jugadores para ver qué se puede hacer en un futuro. También me reuní con gente como Osman Madrid y Emilio Izaguirre para estar en contacto con personas que están en el fútbol.

¿Hay posibilidades de exportar jugadores de Olimpia y Motagua?

Sí, siempre hay jugadores buenos que uno intentar ver cómo transferirlos, pero la relación que tengo con ellos siempre es importante hablar de fútbol y conocer sus pensamientos.

Estamos en el lanzamiento del uniforme Nike de Panteras FC. ¿Qué le parece el crecimiento del club de Alberth Elis?

Siempre he apoyado a este muchacho desde los 15 años, y verlo triunfar en el fútbol es importante, pero después de lo que le pasó (accidente), verlo con un proyecto de estos donde él quiere ver a niños surgir y que ellos tengan una oportunidad diferente en la vida, a mi me llena de orgullo y felicidad de que esté con nosotros ya que fue muy difícil, fueron días complicados.

¿Planea exportar jugadores de Panteras al fútbol internacional?

Sí, hemos visto futbolistas, siempre llevándolos pasito a pasito, viendo cositas para mejorar, como la parte física y mental, situación que a nosotros centroamericanos no nos dejan llevar al otro nivel, el tema mental, pues mucha gente cree que es solo fútbol y patear un balón, sino que la parte mental es la más importante. Si no eres fuerte mentalmente y no eres integral académicamente hablando, te va a costar más.