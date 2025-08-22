Agustín Mulet revela por qué aún no puede debutar con Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

El nuevo fichaje del Club Deportivo Olimpia , Agustín Mulet, atendió a la prensa por primera vez y habló de cómo se dio su llegada al actual campeón de Honduras.

¿Cómo te has sentido los primeros días con Olimpia y qué nombres se te quedaron de tus compañeros?

Las sensaciones son muy buenas, me sorprendió mucho el club, es grande. Los compañeros me recibieron de la mejor forma y estoy muy contento.

¿Por dónde pasó la decisión de llegar a Olimpia? ¿Y cuál es su estilo de juego?

Me comentaron que tenía la posibilidad de venir aquí. No lo hable con nadie, ni con mi familia sino que yo tome la decisión personalmente.

Soy un volante que tiene marca y técnica para jugar simple.

¿Qué te han comentado del fútbol hondureño?

Me dijeron que es un fútbol intenso y que Olimpia lo trata de hacer muy seguido. Hacer lo que pide el técnico y lograr cosas.

¿Qué te ha sorprendido del equipo y la historia de Pedro Troglio?

A los compañeros no los conozco mucho porque solo he compartido ayer. Son buenos jugadores, que juegan en la selección y bastante jerarquía.

Sobre Pedro Troglio sí sé la historia que dejó aquí. Que gané muchos títulos y espero estar a la altura para ganar cosas importantes.

¿Qué metas tiene en este club?

En lo grupal sé que están acostumbrados a ganar cosas y ser campeones locales y luego internacional hay que lucharlo.

¿Qué te llama la atención del país? ¿Has hablado con Troglio?

No, no habló con Troglio y nunca tuve la posibilidad de que me dirigiera. Me ha impresionado el predio, la gente que me ha mandado mensajes de apoyo y eso se siente bonito.

¿Estás listo para jugar?

Si, estoy bien básicamente, pero no estoy habilitado para jugar en esta fecha.

¿Qué espera la afición de Agustín?

La gente va a ver un jugador que va a dar todo en las canchas y cuando tenga la pelota pues jugar simple para generar ataque y al defensor ser intenso.