Auzmendi habla del debut del Olancho FC y ¿Motagua es el más grande?

Consultado sobre si la seguidilla de partidos no les afectará fue muy claro. "Creo que no, hemos hecho una gran pretemporada, creo que el equipo está bien físicamente, pero si el profe lo decide haremos algún recambio, pero si no, todo bien".

"Creo que el tercero me gustó más, fue una muy linda jugada, es algo que trabajamos en la semana y se vio reflejado. Es muy importante ganar, con una autoridad tan grande, creo que nos merecimos el triunfo", dijo, y al momento aseguró que "Con Kevin Álvarez es con quien más bromeo, dejalo, que siga hablando, me puso 'violín' porque dice que tengo la cabeza muy grande, ja, ja ja...".

El goleador motagüense aduce no sentir presión ni quitársela después de los goles. "No, presión no, no creo que me haya quitado una presión, tranquilo sí, pero obviamente siempre intento hacer lo del año pasado (anotar muchos goles), esperemos que se pueda mejorar la cuota el año pasado".

"Tenemos un gran equipo y todos los que están en el club hemos hecho bien las cosas y estamos bien. No creo haber callado bocas, sí me parece importante haber convertido, no he visto nada de lo que dice la gente, ellos siempre me han apoyado desde que llegué", recordó.

"Cuando uno tiene oportunidad de hacer muchos goles y de matar al otro equipo lo tiene que hacer, porque cuando uno está del otro lado los equipos que tienen la oportunidad de matarlo a uno lo matan y uno tiene que estar preparado para eso", dijo.

Sobre el récord de ser el único jugador de Motagua en anotar tres goles en torneos de Concacaf, expresó. "Me lo comentaron y me siento muy feliz porque en el segundo partido haber logrado un récord tan grande en un club con tanta historia, es muy lindo para mí y me hace feliz. Estoy contento acá, me encontró con un club con una infraestructura muy linda y muy bien manejado".

¿Motagua es el más grande del país?, le consultaron los medios, pregunta difícil de la cual salió bien librado. "El equipo que uno defiende y que a uno le da la confianza creo que es el más grande del país".