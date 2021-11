Agente de Toni Kroos desvela futuro de Haaland y pone precio a su fichaje

NO IRÁ AL BAYERN

Haaland, actualmente lesionado en el Borussia Dortmund, llegó al campeón de Europa de 1997 en enero de 2020 procedente del RB Salzburgo austriaco y tiene contrato hasta 2024.

Hay muchos clubes interesados en su fichaje, entre ellos el Real Madrid, y el agente descartó que el delantero se pueda quedar en la Bundesliga y recalar en el Bayern Múnich debido a las grandes sumas que habría encima de la mesa, donde se habla de un salario de 50 millones de euros.

“Incluso si el Bayern Múnich tuviera el dinero, no lo haría. Se desataría el infierno si un jugador en Alemania ganara 50 millones”, aseveró el agente, que cree que Haaland no decidirá su futuro “en función del dinero”. “Un diez por ciento más o menos no le guiará”, advirtió.

Aún lesionado después de un problema en el muslo, Haaland había tenido una temporada impresionante en Alemania. En solo diez partidos, el noruego anotó 13 goles, pero no ha estado en el campo desde el 19 de octubre, en la goleada 4-0 del Ajax en la UEFA Champions League.