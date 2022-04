AC Milan sigue líder tras reencontrarse con la victoria ante el Génova

El AC Milan se impuso este viernes al Génova (2-0) gracias a los tantos del portugués Rafael Leao y del brasileño Junior Messias, que mantienen líder al conjunto ‘rossonero’ en esta trigésima tercera jornada de la Serie A.

El Rossonero saltó a un San Siro completamente lleno sabiendo que no podían dejarse puntos, ya no queda margen de error. El Inter había ganado y los hombres de Stefano Pioli no podían fallar. Y apareció Leao para desatascar, como en tantas otras ocasiones, un partido plano de los rojinegros.

Los todavía líderes en la lucha por levantar el ‘Scudetto’ han demostrado tener una gran solidez y madurez defensiva en las últimas jornadas. Algo que parece haber afectado a la otra punta del esquema, a la que le cuesta abrir el marcador.