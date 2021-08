El motivo por el que DC United ha decidido no contar con Andy Najar en los últimos partidos de la MLS

Washington, Estados Unidos.

El DC United está tomando todas las precauciones para que Andy Najar no vuelva a recaer de una lesión de rodilla y este miércoles en el juego de la MLS, el hondureño ha sido excluido del duelo ante el New England Revolutions por la misma razón que no participó contra Nashville SC el fin de semana anterior.

¿El motivo? La cancha del estadio Gillette Stadium es de césped artificial al igual que la del domingo, el Nissan Stadium de Nashville, y el técnico argentino Hernan Losada decidió no arriesgar a Najar, pues es un terreno que genera un impacto más fuerte en sus rodillas y así lo han complicado.

Además, el entrenador ha realizado cambios importantes en esta última la alineación de su equipo, pues los futbolistas Julian Gressel, Tony Alfaro, Júnior Moreno, Moses Nyeman, Ola Kamara y Yordy Reyna que regularmente son titulares, han aparecido como suplentes para este duelo.

Najar sí hizo el viaje a Foxborough, Massachusetts, para estar concentrado con todo el plantel ya que es una de las piezas mas experimentadas, pero no hizo fútbol ya que es una decisión consensuada. El DC United perdió (3-2) contra el New England Revolutions.

El catracho en este 2021 está alcanzando su mejor nivel, ya suma un total de 16 partidos y está siendo el mejor año, 13 de ellos han sido como titulares y suma 1182 minutos, algo que no había alcanzado en sus últimos dos años por sus recaídas.

Actualmente DC United se encuentra en el sexto lugar de la conferencia este, suma 27 puntos en 19 partidos y de momento estaría quedando fuera de puestos e playsoff.