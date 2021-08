Se terminó la espera: Vida y UPN dan inicio al Torneo Apertura 2021-2022

La Ceiba, Honduras

Se abre el telón y que ruede la pelota. Este sábado a partir de las 7:15pm el Apertura 2021-2022 de la Liga de Honduras dará inicio con la jornada inaugural y la buena noticia es que se jugará con público (20%) en los estadios que deberán de cumplir con las medidas de bioseguridad.

El choque entre Vida y y Lobos de la UPN a realizarse en la ciudad de La Ceiba, será el que de el pitazo inicial de un campeonato en donde el rival a vencer sin lugar a dudas es el tricampeón Olimpia.

El Real España vs Victoria es donde se inauguraría el torneo en forma oficial, pero dicho compromiso fue suspendido porque el cuadro ceibeño no fue inscrito en la Liga ya que está bloqueado por la FIFA por una deuda que ya se le pagó al colombiano Julián Agresor, pero que no fue notificada la misma, por eso el juego fue reprogramado.

De tal manera que Vida de la mano del portugués Fernando Mira y la UPN ahora con Raúl Cáceres será el primer juego que podremos disfrutar en este nuevo campeonato.Dicho encuentro será transmitido por TDTV.

Jornada dominical

Para el domingo la primera jornada del Apertura 2021-2022 se completará con la disputa de tres emocionantes partidos.

En Tocoa, el Real Sociedad se verá las caras con el tricampeón Olimpia (3:06pm) que dirige el argentino Pedro Troglio. Los blancos buscan el tetracampeonato y no hay mejor forma que comenzar con triunfo.

Por su parte, Motagua en el estadio Nacional de Tegucigalpa recibirá al Platense (4:00pm) en un juego que promete grandes emociones.

La jornada concluirá en el estadio Morazán de San Pedro Sula con el enfrentamiento donde chocarán Honduras Progreso - Marathón a partir de las 6:00pm. En su momento estaba para realizarse en el Humberto Micheletti.

Fernando Ávila, gerente de los arroceros, explicó la razón de este cambio de último momento que se registró el viernes a altas horas de la noche en una reunión de emergencia que sostuvo la Liga de forma virtual.

“Nuestro patrocinador Betcris hizo un montaje en el estadio Morazán que dura tres días y la Liga Nacional nos solicitó al club de jugar en San Pedro Sula por el problema que tuvo Victoria para jugar ante Real España y cedimos a dicha solicitud porque era imposible trasladar este montaje a La Ceiba o al Micheletti”, explicó el dirigente del cuadro progreseño.

Ávila informa que para este encuentro el club ha dispuesto poner a la venta los 3,600 boletos que es el aforo permitido en el Morazán donde las localidades sol sur y este costarán 100 lempiras y el área de silla y preferencia 300, no hay restricciones para que los hinchas verdolagas asistan.

Nuevo formato

Cabe recordar que para este torneo vuelven las 18 jornadas, los primeros dos lugares se clasificarán directamente a las semifinales.

Del tercer al sexto puesto tendrán que jugar repechaje. De ahí saldrán los rivales en semis de los mejores clasificados.

Otra de las novedades es que en los duelos de repechaje, si en 180 minutos hay empate en el marcador global, todo se va a definir en penales.