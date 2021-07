"No es hora de crucificarlos": Fabián Coito lamenta derrota de Honduras en Tokio

Redacción.

Recuperado del covid-19, que lo apartó de dirigir a Honduras en sus últimos pasajes en Copa Oro, el seleccionador nacional, Fabián Coito, refirió palabras sobre la eliminación hondureña en Juegos Olímpicos de Tokio.

Honduras, dirigida por Miguel Falero, asistente de Coito, sucumbió en fase de grupos y cerró la fase con una derrota dolorosa por 6-0 contra Corea del Sur (República de Corea). Sumó tres puntos, tras una victoria contra Nueva Zelanda y las derrotas contra la referida Corea y Rumanía.

Al respecto, el uruguayo dijo desde Estados Unidos, previo a su regreso a Honduras: "El cierre nos deja una sensación fea, lógico. Debemos al momento de analizar, mirar todo este proceso que inicio con el preolímpico con Nicaragua, luego siguió Panamericanos, un preolímpico frustrado en 2020, todo lo que vivimos; la preparación, el objetivo de clasificar y estos juegos que nos ilusionaron en los dos primeros partidos".

Extendió: "Aún con la derrota ante Rumania, nos dejó buenas impresiones. Pero hoy un resultado negativo lleno de situaciones que conspiraron para que sucedieron lo que su sucedió. No nos quedemos con este resultado, ni tampoco es hora de crucificar a los futbolistas. Él (los jugadores) vive estas experiencias. Si hubiésemos ganado, diríamos que hay jugadores".

Coito defendió la formación de futbolistas en los procesos de selecciones menores y su importancia reflejada a nivel mayor. "En el mundo, lo digo siempre y espero no aburrir, cada vez inicia la preparación a edades más tempranas, no a los 12 años ya trabajando como si fuesen profesioneles, sino con 10 u 11 años. No podemos que ese abanico de posibilidades sea muy chico porque vamos a contramano con lo que va el mundo en el fútbol", explicó.

Derrota contra Corea del Sur

"Esta selección de Corea del Sur que hoy nos ganó es la misma que cuando trabajaba con Uruguay en el Mundial Sub-20 nos ganó y prendió las alarmas, luego perdieron contra Portugal y nosotros llegamos a las últimas instancias. Viene hace años trabajando y esos son los procesos", manifestó Fabián Coito.

"La única forma de tener grandes equipos y grandes selecciones. Si nos medimos con la vara de grandes equipos y grandes selecciones. Si nos medimos con la vara que es América Central, vamos a creer que estamos bien, vamos a creer que estamos bien, pero cuando salimos al mundo nos damos cuenta de un fútbol rápido, preciso, de toma de decisiones madura de jugadores basado en experiencias, que es la única forma de creer y aprender", subrayó el entrenador uruguayo, en el cargo desde 2019.

Coito pidió analizar el panorama y el contexto de la derrota hondureña en Tokio. "La tristeza es normal de haber caído cuando nos ilusionaba continuar en el torneo, pero el análsis de porqué nos pasa y cuál es la manera de que cada vez ocurra menos. Es lo importante y la madurez de un fútbol de analizar el porqué y no opinar que el árbitro, el técnico, aquella pelota o este jugador, acciones puntuales no explican resultados de gestiones, lo hacen modelos y proceso a lo largo del tiempo", concluyó.