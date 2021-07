Eurocopa: Las palabras de Luis Enrique tras la eliminación a manos de Italia

Londres, Inglaterra

"Pongo a los jugadores un sobresaliente bajo, un sobresaliente alto hubiera sido la final", declaró este martes el seleccionador español, Luis Enrique, tras caer ante Italia (1-1, 4-2 en penales) en semifinales de la Eurocopa.

"Para mí no es una noche triste, así es el deporte de élite, en cuartos estábamos contentos ganando en los penales (a Suiza), ahora no hay que hundirse", dijo Luis Enrique al comenzar su conferencia en el estadio de Wembley.

"Llevamos sembrando mucho tiempo. Desde el principio dije que España era una de las favoritas en este Europeo y nos vamos con la tranquilidad de haber competido y estar entre los mejores", añadió.

Al técnico le pidieron una nota para su equipo: "Es un sobresaliente bajo, sería alto en caso de final. Hace varias concentraciones que hablábamos cómo queríamos jugar y lo han interpretado a la perfección. Solo quiero elogiarles, felicitarles, hemos demostrado que somos un equipo".

En un partido de altos vuelos, Federico Chiesa había adelantado a la 'Azzurra' en el minuto 60 y Morata, que había empezado en el banquillo, logró el empate (80). Luego falló el penal decisivo.

"Tenía un problema en el aductor y ha querido tirar el penal, eso dice mucho de su personalidad, ha tenido que vivir situaciones difíciles en esta concentración y ha estado bestial. Hoy ha generado desconcierto en el rival", dijo Luis Enrique sobre su jugador.

Finalmente preguntaron al seleccionador por dos jugadores, Pedri y Dani Olmo, claves en su esquema.

"Lo de Pedri en este Europeo no lo había visto nunca en un jugador de 18 años en ninguna competición. Tiene calidad y personalidad, no he visto nada así, es algo fuera de toda lógica", señaló sobre el niño prodigio del fútbol español.

"Dani Olmo hoy ha estado descomunal, es muy inteligente, con mucha calidad, intentamos quitarles la referencia a Chiellini y Bonucci", dijo.

"Queríamos tener uno más en el centro el campo. A partir de ahí hemos crecido como equipo y nos ha faltado la guinda, marcar las ocasiones que hemos tenido", añadió.