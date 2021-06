Carlos Prono y otros exporteros de la Liga Nacional llenan de elogios a Buba López

San Pedro Sula, Honduras

El marco de la Bicolor tiene un solo dueño, es de Luis Buba López. Su nombre se consolidó en los tres palos con las inmejorables actuaciones mostradas en los dos partidos de Honduras en la definición de la Liga Naciones contra Estados Unidos y Costa Rica.

No, señores, no fue Zack Steffen, arquero del Manchester City y de la selección de Estados Unidos, tampoco Guillermo Ochoa, portero del América y titularísimo de la selección mexicana, fue Buba, el catracho que se crio jugando de portero en los campos de la Rivera Hernández en San Pedro Sula al que le otorgaron el guante de oro como mejor arquero del Final Four.

López tuvo una destacada participación en los dos partidos. Tanto en el primero, donde la H perdió 1-0 contra Estados Unidos, como en el segundo por el tercer puesto contra Costa Rica, al que vencieron en la tanda de penales 5-4.

En ese partido, el guardameta se vistió de héroe al parar dos lanzamientos de penal a los ticos, lo que significó que Honduras se llevara el tercer lugar del certamen.



Buba López fue nombrado como el portero más valioso de la Nations League de Concacaf. Foto Twitter Concacaf.

Opiniones

Ante esta situación, el guardameta catracho ha recibido muchos halagos, no solamente de los aficionados, sino también por parte de exglorias del fútbol hondureño de experiencia y otros que conocen muy bien el puesto de arquero.

Carlos Prono, exarquero argentino del Olimpia, aseguró que Buba López es un guardameta que da mucha seguridad bajo el marco y tiene mucha jerarquía.

“Vi muy bien a López, a pesar de que tenía más de un mes inactivo debido a la eliminación del Real España. Hoy por hoy podemos decir que el arco de la selección está muy bien resguardado”, expresó Prono a Diario LA PRENSA

Carlos el Chato Padilla, exportero del Victoria y quien tiene cerca de devolver a primera división al histórico equipo ceibeño, elogió a Buba.

“Es muy importante para la Selección que los arqueros anden muy bien, eso habla del país. Esperamos que sigan así”, indicó Padilla.

Wilmer Cruz, exportero de la Bicolor, fue contundente con su mensaje sobre el nivel mostrado por Buba.: "Es muy merecido el premio. Mostró esa tranquilidad y serenidad que lo ha dejado madurar”.