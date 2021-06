Honduras y Costa Rica, por consuelo y honor en el Clásico centroamericano

Denver, EE.UU.

Las selecciones de Honduras y Costa Rica se citarán este domingo en Mile High (Denver) en pos del tercer puesto de la Liga de Naciones de la Concacaf como premio de consolación a una campaña que la que quedaron fuera de la final por culpa de Estados Unidos y México.



Honduras y Costa Rica buscan además un triunfo para reforzar los procesos de sus seleccionadores, el uruguayo Fabián Coito y el tico Ronald González.



Honduras pudo haber sacado de carrera a Estados Unidos pero le faltó puntería, ya cayó por la mínima a los 89 minutos.

FOTOS: Choco Lozano es señalado: los mejores memes tras la derrota de Honduras contra EEUU



Coito confía que este domingo frente a Costa Rica sus pupilos logren aprovechar las oportunidades de gol que generan a partir de su referente, Alberth Elis, del Boavista portugués.



"Creo que tenemos en potencial para ser un equipo ganador, pero para eso necesitamos marcar goles y es lo que esperamos que suceda en el partido frente a Costa Rica", comentó Coito.



El entrenador tendrá que esperar la recuperación de sus jugadores tras el partido de semifinales.



Por contra, el panorama para González es más complicado, dado que Costa Rica acumula siete bajas importantes: Felicio Brown, Kendall Waston, Ronald Matarrita, Yael López, Luis Díaz, Barlon Sequeira y Keylor Navas.

VIDEO: Las espectaculares atajadas de Buba López en el Honduras-EEUU



"No debemos pensar en los jugadores que no están sino en los que tenemos con nosotros y que como demostramos frente a México podemos competir y luchar por el triunfo", comentó González. "Estamos convencidos que podemos hacer un buen partido ante Honduras".



González destacó que a pesar de perder por 5-4 en la serie de penaltis ante México el equipo mostró orden en el campo.



"La dificultad que tuvimos que enfrentar ante México nos ayudó de cara a consolidar nuestro esquema defensivo que trabajó bien y será decisivo frente a Honduras", comentó González. "Cierto que los resultados no nos han sido favorables, pero como equipo vamos creciendo y eso es lo importante".



González no tiene ninguna duda que ante Honduras volverán a jugar un buen fútbol de equipo como lo hicieron frente a México y al margen de cual sea el resultado final, la preparación y experiencia del torneo le será de gran beneficio de cara a la competición de la Copa Oro.



Alineaciones probables:



Honduras: Luis López; Diego Rodríguez, Maynor Figueroa, Marcelo Pereira, Kevin Álvarez; Deybi Flores, Edwin Rodríguez, Rigoberto Rivas; Bryan Acosta; Alberth Elis y Anthony Lozano.



Seleccionador: Fabián Coito.



Costa Rica: Leonel Moreira; Keysher Fuller, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo; Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Bryan Ruiz, Randall Leal; Joel Campbell y Alonso Martínez.



Seleccionador: Ronald González.



Árbitro: por designar.



Estadio: Empower Field en Mile High (Denver)



Hora: 4:30 pm.



Transmisión: Televicentro