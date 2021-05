Muguruza, campeona en 2016, eliminada en primera ronda de Roland Garros

París, Francia

La española Garbiñe Muguruza, 13ª del mundo y campeona en 2016 pero lastrada por problemas musculares, fue eliminada este lunes en primera ronda de Roland Garros por la ucraniana Marta Kostyuk (81ª) 6-1, 6-4.

A finales de abril, Muguruza, dos veces ganadora de Grand Slam había causado baja para el Masters de Madrid por una lesión en el muslo izquierdo.

Este lunes tuvo que ser atendida por los servicios de fisioterapia durante varios minutos entre el primer y el segundo ser por molestias en la espalda.

La tenista nacida en Caracas vivió su primera eliminación en primera ronda del Grand Slam parisino, un torneo en el que había participado en ocho ocasiones antes de la presente edición.

"Roland Garros es un torneo que siempre me ha encantado, siempre me he sentido cómoda, pero en tierra me ha costado encontrarme bien", afirmó Muguruza en conferencia de prensa poco después de finalizar el partido.

"Ahora intento pasar rápido de página, hoy es un día triste, me he estado preparando toda la temporada para jugar hoy bien, pero no ha podido ser", añadió.



Marta Kostyuk dio la primera gran sorpresa en el Roland Garros. Foto AFP.

Kostuyk, de 19 años, se medirá en segunda ronda bien a la española Sara Sorribes o a la china Saisai Zheng.