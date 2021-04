Teófimo López casi se va a los golpes con George Kambosos y le hizo una promesa: “Voy a poner mis pies en tu cuello”

Miami, Estados Unidos.

La conferencia de prensa entre el hondureño Teófimo López y el australiano George Kambosos Jr., tuvo toda la emoción que los fans esperarían en un asalto definitivo de la pelea, la cual se llevará a cabo el próximo 5 de junio en Miami.

El tono de voz de ambos púgiles subió de tono, con ello las pulsaciones, haciendo que los protagonistas de esta esperada velada boxística estuvieron muy cerca de lanzar los primeros golpes, la antesala ha dejado muchas sensaciones, por lo que las expectativas dentro del cuadrilátero han aumentado.

Triunfar ante López significaría para Kambosos, el convertirse en el mejor boxeador en la historia de Australia, con esa mentalidad se prepara de cara al combate: “Definitivamente si gano, me convertiría en el mejor boxeador en la historia del boxeo australiano”, el plan del púgil de 27 años es despojar a su rival de todos los cinturones que actualmente posee, comentario que causó mucha risa a Teófimo (16, 12KO, 0).

Por su parte el hondureño, mostró una perfecta forma física, pese a que restan cerca de dos meses para la pelea, exhibió mucha confianza y deseos por que llegue la fecha del combate. Sus primeras palabras fueran desafiantes y no se guardó absolutamente nada, al manifestar sus criterios sobre el oponente de turno.

Teófimo López se quitó la camisa y se puso cara a cara con George Kambosos.

“Honestamente, de la manera que lo veo, hay alguien enfrente mío, que está en mi camino en este momento, que debo de noquear, moverlo del camino, para así poder pelear con todas las personas que todo el mundo quiere verme pelear”, indicó el catracho.

EN EL TERCER ROUND

La esquina del hondureño ha manifestado, como usualmente lo hacen, en que asalto de la pelea caerá derrotado su rival, dichos comentarios no han caído bien en la esquina del australiano, quien usará cada palabra como motivación de cara a la pelea. La predicción es que George Kambosos (19, 10ko, 0 derrotas) será noqueado en el tercer asalto.

“He escuchado muchas cosas de parte de ellos, supuestamente esta es una pelea fácil, pero han traído un entrenador defensivo, la pelea es tan fácil que han traído un coach para defenderse, es bastante triste, tengo mi equipo, me he preparado bien, que se preparen para 3, yo me he preparado para cada uno de los asaltos”, aclaró Kambosos.

Ante los comentarios acerca de la nueva inclusión al equipo, el campeón hondureño refutó: “Aun no estoy en el pico más alto de mi rendimiento, deseo declararlo, he estado en las grandes ligas, con los mejores, no veo a nadie de menos, junto con mi padre somos el dúo dinámico, hemos trabajado 20 años juntos y tengo 23”.

Las cosas se salieron absolutamente fuera de control, cuando Teófimo López expresó que podría pelear en ese momento, acto seguido se desprendió de su camisa, los insultos, empujones, los gritos, empezaron a elevar la temperatura.

La acalorada discusión se tornó personal y con una promesa de Teófimo López a Kambosos: “Voy a poner mis pies en tu cuello, espero verte en junio 5 y yo haré todo lo demás”. El platillo está servido...