'Memo' Ochoa arremete contra el Olimpia y el arbitraje: “Basaron sus oportunidades a patadas”

Ciudad de México.

Guillermo Ochoa, portero del América, se mostró indignado y muy molesto con el arbitraje del costarricense Henry Bejarano durante el partido contra el Olimpia la noche del miércoles en el estadio Azteca, donde el equipo hondureño logró una victoria (0-1), pero quedó fuera por los goles de visita que logró el club mexicano en Honduras.

“No fue nuestro mejor partido, pero también está claro lo que ustedes vieron y lo que nosotros vimos en la cancha. Desde el minuto uno el árbitro les permitió todo, pisotones, entradas y hasta una fractura permitió”, empezó diciendo el guardameta mexicano.

ALZA LA VOZ

Ochoa cuestionó el trabajo que realizan los árbitros en la Liga de Campeones de la Concacaf y también a los federativos, a los que recriminó el no cuidar la integridad de los jugadores de la Liga MX. El cancerbero no tuvo reparo en señalar que no se da el verdadero valor a los equipos aztecas.

“Concacaf no cuida lo que realmente vale el fútbol de los equipos mexicanos que son los que levantan el torneo. No protege al futbolista que es la materia prima y los clubes mexicanos le dan mucho a la Concacaf”, dijo luego del compromiso celebrado en el estadio Azteca.

'Memo' Ochoa aseguró que la Concacaf le debe una disculpa a Jesús Antonio 'Chucho' López, quien sufrió una fractura de peroné luego de la lesión que sufrió en una acción con el delantero colombiano Yustin Arboleda del Olimpia.

“Esperamos tomen cartas en el asunto y esperamos alguna disculpa. No a nosotros, sino a 'Chucho', porque está en el hospital sufriendo y el rival que lo lesionó no se acercó a disculparse y decía que no le entró fuerte. El árbitro casi dijo que no era ni amarilla”, declaró.

CRÍTICAS AL ÁRBITRO

De igual manera, el arquero de la Selección de México arremetió en contra del silbante Henry Bejarano, por el abitraje permisivo que derivó en la fractura de peroné de su compañero, misma que no fue sancionada. “El árbitro no cuida al jugador y tratas de tener el menor contacto posible, porque si no se cuida uno el arbitraje en la zona es así”.

'Memo' Ochoa le reclamó a Yustin Arboleda por la falta contra Jesús Antonio 'Chucho' López.

“El árbitro al final del juego estaba tranquilo. No reconoce que tuvo mal juego. Es acción tras acción. Quita el ritmo de juego y el equipo rival va viendo que permite esas entradas, pisotones, llegar por atrás y obviamente se vienen a encerrar y complican con cualquier golpe y es difícil. Eso les da vida. Es una lástima”, sentenció.

DISPARA CONTRA OLIMPIA

Por último, 'Memo' Ochoa arremetió contra el juego del Olimpia. “Hablé con los compañeros que no perdieran la cabeza, hablamos de terminar el partido con 11, que ninguno se enganchara con el árbitro, con los rivales, lo tratamos de hacer. Voy viendo que cada vez que iba una jugada dividida y miras que el arbitraje les permite todo, sacas la pierna poco a poco, no vas a las divididas por el riesgo de las lesiones. En el primer tiempo allí están las estadísticas con el total de faltas y ni siquiera una amarilla, nosotros después de ver a nuestro compañero con la pierna rota, tratas de tener el menor contacto con el rival”.

“No creo que el entrenador los haya mandado a pegar patadas (a Olimpia), no va por allí, pero cuando un equipo futbolísticamente es limitado, que le cuesta con el balón, basan sus oportunidades de avanzar en otras cosas y el día de hoy fue defenderse, balón parado, contragolpe y de cortarnos el ritmo a base de patadas, golpes y por supuesto que el árbitro lo permitió tanto que al final tenemos que estar buscando que no nos hagan otro gol. Así es difícil ponerse a jugar fútbol que es a lo que uno viene”, cerró.