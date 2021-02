Emilio Izaguirre, virtual jugador del Marathón

San Pedro Sula, Honduras

El experimentado futbolista hondureño Emilio Izaguirre será el fichaje estelar del Club Deportivo Marathón de cara al próximo Torneo Clausura 2021.

Tras desligarse con Motagua, el exmundialista con Honduras en el 2010 y 2014, llegó a un acuerdo con los verdes y estará siendo anunciado en las próximas horas como la nueva incorporación del cuadro sampedrano.

"Diego me dijo que iba jugar un partido sí y otro no. Nunca me sentí bien tratado por él. Tenía su gente, está bien, todo entrenador así es y uno lo entiende. Estoy tranquilo porque siempre traté de ser un profesional y cuidar mi trabajo", declaró semanas atrás el jugador catracho de 43 años de edad tras su adiós del equipo azul.

Emilio será la tercera alta del Marathón ya que ficharon a Wilmer Crisanto y al delantero argentino Kevin Hoyos.

Destacada trayectoria

Hablar de Izaguirre es referirse a uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol hondureño de los últimos años.

En Motagua es considerado por un sector de la afición como ídolo. El futbolista fue campeón con los azules de la Copa Uncaf y conquistó un título de Liga Nacional de Honduras-

Luego de sus grandes actuaciones con el club capitalino, se marchó al extranjero en donde destacó en el Celtic de Escocia. Durante ocho temporadas ganó un total de 14 títulos con el cuadro escocés.

Además fue nombrado el mejor jugador de la Liga Premier de Escocia en el 2011 y llegó a jugar varios partidos en la Champions League en el que enfrentó en algunas ocasiones al Barcelona de Lionel Messi.

Posteriormente pasó al Al-Fayha F. C. de Arabia Saudita con el que jugó un total de 24 partidos.

"Milo" regresó al Motagua en agosto del 2019 y lamentablemente para sus intereses no pudo conquistar un campeonato.