Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, da positivo por covid-19

Madrid, España.

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha dado positivo al covid-19, informó este viernes el club, aunque "se encuentra bien", añadió en rueda de prensa su segundo, David Bettoni, que dirigirá al equipo el sábado ante el Alavés.



"El Real Madrid C. F. comunica que nuestro entrenador Zinedine Zidane ha dado resultado positivo en covid-19", afirmó el club merengue en un breve comunicado, sin dar mayores detalles.



Poco después Bettoni comparecía en rueda de prensa en su lugar, asegurando que "hablé con el míster esta mañana y se encuentra bien".

Bettoni será el encargado de sustituir a Zidane en el banquillo merengue el sábado en Vitoria (País Vasco, norte) en el partido de la 20ª jornada de LaLiga contra el Alavés.



No obstante, el segundo técnico del Real Madrid pareció dejar entrever la posibilidad de que Zidane esté en contacto de forma remota con el equipo para el encuentro.



"Para mañana no va a estar con nosotros físicamente durante el partido, pero va a estar con nosotros para apoyar a los jugadores, dar su energía y ayudar todos", dijo Bettoni, que aseguró que el técnico está "un poco triste" por no poder estar con sus jugadores.

- Contacto con un positivo -

El positivo de Zidane se produce después que el pasado 7 de enero ya tuviera que quedarse en aislamiento por haber estado en contacto con una persona que dio positivo al covid-19.



El técnico dio entonces "negativo en un test de antígenos", según señalaron fuentes del club.



Al día siguente, el técnico merengue dio negativo en una prueba PCR y pudo asistir con normalidad al encuentro de La Liga contra el Osasuna en Pamplona del 10 de enero (0-0).



El técnico siguió dirigiendo con normalidad a su equipo la pasada semana, en la que el Real Madrid cayó en semifinales de la Supercopa de España contra el Athletic de Bilbao.



Zidane también estuvo presente el miércoles en Alcoy en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que perdió el equipo blanco ante el modesto Alcoyano en la prórroga (2-1).



El entrenador galo estuvo asimismo dirigiendo con normalidad el entrenamiento de su equipo el jueves en la ciudad deportiva del Real Madrid, a las afueras de la capital española.



Zidane se suma a la nómina de miembros del Real Madrid afectados por el coronavirus como los brasileños Militao y Casemiro, o la estrella belga Eden Hazard, que ya lo superaron en su momento.



Esta semana también dio positivo al covid-19 el entrenador del filial merengue, el antiguo delantero Raúl González Blanco.



Zidane se perderá ahora el encuentro contra el Alavés, pero en función de cómo evolucione su contagio puede pederse algún partido más.



En lo inmediato, el Real Madrid tiene que recibir el 30 de enero al Levante y visitará al Huesca el 6 de febrero en sendos partidos de LaLiga.