Diego Vázquez: “Regalamos el primer tiempo y Olimpia hasta nos perdonó”

Tegucigalpa, Honduras.

Diego Vázquez cree en su equipo, en sus muchachos. El técnico del Motagua confía en que pueden remontar el marcador adverso (1-3) en el partido de vuelta de la final de liguilla del Torneo Apertura 2020-2021, pero también acepta que el Olimpia pudo haberlos goleados la noche de este miércoles.

El entrenador argentinco comenzó reconociendo que los merengues fueron mejores en la primera parte y que se salvaron de encajar más goles. “No tuvimos reacción, regalamos el primer tiempo y Olimpia hasta nos perdonó. En el segundo tiempo pudimos recuperarnos, pero estamos vivos, así como ellos nos hicieron tres goles, podemos hacerlos, este equipo tiene para remontar, todavía tiene mucho”.

Vázquez fue cuestionado en la conferencia de prensa sobre el lesionado Héctor Castellanos y el juvenil Jonathan Núñez, quien jugó en su lugar, pero no convenció al preparador sudamericano que terminó por sacarlo en el minuto 34 dando entrada a Sergio Peña.

“De tener una baja del último entrenamiento, cambiamos el sistema para ver si podíamos ordenarnos, uno hace los cambios pensando que va a funcionar y no resultó por el juego del rival. En el segundo tiempo recompusimos, pero estamos vivos”, expresó.

“En el primer tiempo nos metimos un gol en contra, no peleamos arriba. Además hubo una mano en contra que el jugador se la baja a Eddie Hernández, pero igual, Castellanos tuvo un problema muscular en el último entrenamiento. Yo no hablo de individual, siempre miro lo colectivo, perdimos la primera y segunda pelota, entramos como dormidos en el primer tiempo, en el segundo jugamos como una final. Les dije en el entretiempo que tenemos que hacer un gol cada 45 minutos, llevamos uno ya, es lo que creo y tenemos todos estos días para trabajar”, agregó Diego.

SOBRE EL ARBITRAJE

A Vázquez no le gustaron algunas deciciones que tomó el árbitro Óscar Moncada y las hizo saber en la comparecencia. “Hay detalles que son clarísimos, la mano de Edwin Rodríguez, una amarilla clara para Maylor Núñez que tira dos pelotas a la cancha y Saíd Martínez le dice a Óscar que saque amarilla a Núñez y no la saca. Son detalles que te sacan y en la tele no te ven, pero tampoco es decir por decir que tuvo errores groseros, pero en lo demás normal, era lo que esperábamos”.

El arbitraje de Óscar Moncada no le gustó a Diego Vázquez.

El de San Martín cree en la voltereta y recordó la vez que le remontaron un 3-0 al Olimpia hace más de tres años. “Lo de hoy fue similar la de diciembre del 2017, logramos revivir en aquel momento, podemos hacer un gol por tiempo y seguiré haciendo lo mismo y si se puede más, ojalá que no nos hagan”.

Sobre ese primer tiempo que regaló su equipo, opinó que “ha pasado en partidos importantes, le pasa a todos los equipos del mundo, pasa en las finales y en varios duelos. Hay momentos que se dan de esa manera y el rival los aprovecha, quizás nosotros no estamos en una buena noche”.