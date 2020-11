Emilson Soto: “Hay que ganar y cambiar la historia”

San Pedro Sula, Honduras.

A sus 56 años, Emilson Soto toma oficialmente la dirección técnica de Real España. El 'Mielero' es considerado como un “hombre de la casa” por parte de la directiva de la Máquina.

En él cae el peso de levantar a un equipo que ha tenido una gran inversión en los últimos años.

Con la salida del entrenador uruguayo Ramiro Martínez, el oriundo de Olanchito, Yoro, y exdefensor aurinegro (1984/1994) está orgulloso de su nuevo rol.

“Debo dar continuidad al trabajo que iniciamos en la pretemporada. Con los jugadores ya nos conocemos muy bien y algunos vienen desde las categorías inferiores. La responsabilidad está, cada vez que vengo al campo llego emocionado y siempre lo disfruté como jugador y ahora lo hago como técnico”, sostuvo Soto, quien estuvo como asistente técnico.

Por lo que queda del torneo Apertura 2020/2021 tendrá las riendas de Real España. “Me voy a enfocar en las cosas positivas y buenas dentro del plantel, eso lo usaré de plataforma para conseguir los resultados, estoy relajado, no confiado, no preocupado, sino ocupándome, no tengo ansiedad, los juegos hay que jugarlos y esperamos los mismos para tratar de ganar y cambiar la historia”, señaló.

Emilson Soto regresó al Real España en marzo de 2015 para hacerse cargo como entrenador de las reservas.

Emilson Soto se rodeará de excompañeros de profesión para sacar adelante al Real España. “También contaré con el apoyo de una comisión técnica formada por exjugadores y amigos personales como Marco Anariva, Edy Contreras, Marlon Peña y Ernesto Isaula, con ellos podemos hablar de las estrategias a seguir dentro el club”.

Real España se encuentra en el tercer lugar del grupo A del campeonato con 11 puntos, de momento está en zona de repechaje.

“En este momento tenemos objetivos que alcanzar, y es buscar la clasificación, y a corto plazo el próximo partido, pero no olvidando el gran objetivo: ser campeones nacionales otra vez. En la institución hay jugadores con jerarquía enorme y con el ADN del equipo”.