Messi explota de nuevo: "Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el Barça"

Barcelona, España.

Lionel Messi ha vuelto a calentar el ambiente en el FC Barcelona. El crack regresó a la Ciudad Condal tras disputar los partidos de la eliminatoria sudamericana con Argentina y ha explotado nuevamente con unas contundentes declaraciones que ya están dando la vuelta al mundo.

Messi respondió en tono airado cuando se le preguntó por la palabras de Eric Olhats, exagente de Antoine Griezmann, que recientemente acusó al astro argentino de controlarlo todo en el Barcelona y de no haber visto con buenos ojos la llegada del delantero francés.

"La verdad que estoy un poco cansado de ser siempre el problema de todo en el club", ha disparo Messi a su salida del Aeropuerto El Prat, una lapidaria frase para mandar un fuerte mensaje.

Todo comenzó hace algunos días, cuando el exrepresentante de Griezmann, Eric Olhats, dijo que Messi era un “dictador”. “Es tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine. Su actitud fue deplorable, lo hacía sentir mal. Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él”, dijo en France Football el descubridor y posterior agente del francés durante varios años.

Messi ha seguido hablando de la locura que ha sido su aterrizaje a Barcelona: "Recién llego después de 15 horas de vuelo y me encuentro ahí uno de Hacienda... Una locura".

El futbolista no habló más y se subió al vahículo que conducía su mujer Antonela Roccuzzo.

Fuentes cercanas al argentino aseguran que el futbolista estuvo retenido en el aeropuerto más de media hora, lo que habría podido ser el detonante de sus declaraciones.