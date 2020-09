Honduras enfrentará a Panamá, Granada y Catar en la fase de grupos de la Copa Oro del 2021

Miami, Estados Unidos

La Selección Nacional de Honduras conoció este lunes los rivales a los que enfrentará en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Oro que se realizará del próximo 10 de julio al 1 de agosto del 2021.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), realizó el sorteo y la selección catracha quedó ubicada como cabeza de serie en el Grupo D.

En la fase de grupos, la selección de Honduras se estará enfrentando a la siempre complicada Panamá, además de la selección caribeña de Granada y Catar, quienes son campeones de la Copa Asiática y llegan a este certamen como invitados.

Concacaf anunciará las sedes, los horarios de inicio, el calendario y otros detalles para la Copa Oro 2021 en los próximos meses.

Formato

Uno de los cambios que tendrá la competición es que habrá una ronda preliminar, donde 12 selecciones competirán en eliminación directa del 2 al 6 de julio del 2021, con una sede en los Estados Unidos, buscando los últimos tres puestos para la fase de grupos, instancia en la que 16 países podrán pelear por el título.

Los enfrentamientos de la fase preliminar quedaron definidos y son: Haití vs San Vicente, Guatemala vs Guyana, Trinidad y Tobago vs Montserrat, Cuba vs Guyana Francesa, Guadalupe vs Bahama y Bermudas vs Barbados

Los seis ganadores de la primera ronda se enfrentarán en una segunda ronda, y los ganadores de esta serán los últimos tres invitados a la fase de grupos de la Copa Oro.

Otra de las modificaciones que tendrá el nuevo formato es que comenzando con los cuartos de final, las selecciones se medirán con países de otras llaves y no necesariamente de la misma, como en ediciones anteriores. Así será hasta la gran final

En la fase de grupos los dieciséis equipos participantes se dividen en 4 grupos de 4 equipos, cada equipo juega una vez contra sus rivales de grupo con un sistema de todos contra todos.

Clasifican a los cuartos de final los dos primeros lugares de cada grupo.

Los grupos de la Copa Oro del 2021:

Grupo A: México, El Salvador, Curacao, Ganador Preliminar 9



Grupo B: Estados Unidos, Canadá, Martinica, Ganador preliminar 7



Grupo C: Costa Rica, Jamaica, Surinam, ganador preliminar 8.



Grupo D: Honduras, Panamá, Granada, Catar.