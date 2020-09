Luis Suárez responde el mensaje de Messi y manda un dardo al Barcelona

Madrid, España.

Luis Suárez, ya como nuevo jugador del Atlético de Madrid, respondió el mensaje que le dedicó su amigo y excompañero del Barcelona, Lionel Messi, a quien agradeció por sus emotivas palabras y le motivó a seguir esforzándose para que su carrera no sea "empañada" por otras personas, refiriéndose probablemente a miembros de la actual directiva culé.

Messi mostró en sus redes sociales su tremendo enfado con la dirigencia azulgrana por no despedir a Luis Suárez como "uno de los jugadores más importantes de la historia del club" y señaló que "a esta altura ya no me sorprende nada" a lo que el delentero uruguayo agregó su comentario.

"Ya me venia haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”, escribió Messi.

LA RESPUESTA DE SUÁREZ

La respuesta de Luis Suárez no se hizo esperar. Lo hizo desde Madrid, donde ya luce los colores del Atlético y a la espera de su debut. El charrúa le comentó a Messi el mensaje que colgó en Instagram.

"Gracias amigo por tus palabras pero más gracias por ser como sos, por lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia. Estaré siempre agradecido al Messi HUMANO, al DIVERTIDO y al SENTIMENTAL, porque al jugador todo el mundo lo sabe. No te olvides lo que te dije "seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el UNO" y que 2, 3 o 4 no empañen lo GIGANTE que sos para el club y para el mundo del futbol. Te quiero mucho amigo y los vamos a EXTRAÑAR a los 5", escribió el uruguayo.

Las palabras de Suárez a Messi.

Tras aterrizar en un vuelo privado en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid a primera hora, Luis Suárez firmó este viernes su contrato con el club rojiblanco por las dos próximas temporadas, después de superar esta misma mañana el pertinente reconocimiento médico.

Después formalizó su fichaje y firmó su contrato con el club madrileño para ponerse ya esta misma tarde en la sesión vespertina a las órdenes del cuerpo técnico y completar su primer entrenamiento con el Atlético de Madrid, cuyo traspaso desde el Barcelona se ha cifrado en 6 millones de euros en variables, dependiendo las rondas que alcance el equipo rojiblanco en la Champions League.