Bartomeu le responde a Messi: "Las cosas se hablan en casa, no públicamente"

Barcelona, España.

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, admitió este sábado que "nadie" en su directiva "tiene pensado dimitir", pese al gran número de firmas recogidas (más de 20.000) para forzar una moción de censura contra su gestión.

"La junta seguirá trabajando para hacer un equipo lo más competitivo posible. Ya hablaremos después de la validación. En estos momentos nadie quiere dimitir, ni nadie me ha sugerido que lo haga. El club no para y tenemos mucho trabajo antes de que se cierre el mercado el 5 de octubre", dijo en unas declaraciones a TV3.

Bartomeu aplaza cualquier valoración a la validación de las firmas. En cuanto a Leo Messi y su deseo de abandonar el club, el dirigente comentó que no iba a entrar en ningún conflicto con el argentino.

MESSI

"No entraré en ningún conflicto con él, es nuestro capitán, nuestro líder y es un tema aparcado. No podía permitir que se marchara del club, porque es el mejor jugador de la historia y queríamos que continuara", insistió.

Preguntado sobre si le dolió que Messi le dijera que faltó a su palabra para no dejarle marchar del Barça como le había prometido, Bartomeu comentó que "las cosas se hablan en casa, no públicamente", lanzo. "Todo lo que deba hablar con él, lo haré en los bastidores. No voy a discutir con ningún capitán", añadió.

"Nos tenemos que felicitar porque Messi sigue jugando con nosotros, que es el objetivo número uno que teníamos. Queremos que se retire en el club, lo hemos dicho siempre. Este es el proyecto que tenemos para Messi", insistió.

Bartomeu estuvo en el palco del Camp Nou durante el Trofeo Joan Gamper. Foto EFE

DEPAY

En cuanto a las declaraciones del presidente del Olímpico de Lyon, Jean Michel Aulas, en las que desveló que Bartomeu había admitido que el Barça no tenía dinero para firmar a Memphis Depay, el dirigente azulgrana recordó al respecto que en las conversaciones entre clubes se impone la discreción.

"El tema económico no es un problema. Tenemos los recursos suficientes, pero sí es verdad que antes de que lleguen jugadores, tiene que salir otros. Estamos inmersos en el mercado de verano", insistió.

Bartomeu, que no aclaró nada sobre el futuro de Luis Suárez -"sigue teniendo contrato con nosotros"-, tampoco quiso desvelar si Lautaro (Inter de Milan) jugará con el cuadro azulgrana.

"Es cierto que han disminuido mucho los ingresos (en general). No tenemos socios, no tenemos entradas.... Sufrimos una pérdida de recursos muy importante. Y nos tenemos que adaptar a los ingresos, eso quiere decir reducir la masa salarial para cumplir con el 'fair play' financiero. La masa salarial está y para poder entrar jugadores tienen que salir otros", añadió.

CASO RIQUI PUIG

También habló sobre la decisión de Ronald Koeman al dejar fuera de la convocatoria a Riqui Puig y aseguró que al término del partido ante el Elche, el holandés ofrecerá su versión.

"Koeman estará aquí muchos años, le deseo muchos éxitos. Es un entrenador que hacia años que esperábamos que viniera, es un entrenador con mucho prestigio y un símbolo para el Barça. Ya explicará sus razones", indicó.

El presidente del Barcelona criticó que la noticia en los medios, al interpretar que Koeman le había abierto la puerta de salida a Riqui, ha sido "un poco exagerada".

"La plantilla es muy amplia y lo importante es que sea competitiva. Todos quieren jugar.La junta directiva tiene toda la confianza en Koeman y en su 'staff' y las decisiones que tomen serán aceptadas porque ellos tienen esa responsabilidad", argumentó.