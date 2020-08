Ryduan Palermo: “Decidí jugar en Marathón porque pelea campeonatos”

San Pedro Sula, Honduras.

El futbolista argentino Ryduan Palermo se mostró contento por fichaje con el Marathón. El hijo del histórico delantero Martín Palermo habló en exclusiva con GOLAZO y dice estar ansioso por venir al fútbol hondureño.

“Agradezco primero al club, a su entrenador Héctor Vargas por darme esta posibilidad, estoy con muchas ganas de entrenar y acoplarme lo más pronto posible al equipo”, dijo Ryduan, delantero como su padre.

Palermo, de 24 años de edad, reveló qué lo motivó a venir a nuestro país. “Decidí venir a Honduras porque Marathón es un equipo de primera, siempre pelea por el título y juega torneos internacionales”, argumentó.

Y agregó más sobre el tema: “Sé qué es un club grande, ha ganado muchos títulos, tiene una gran afición, qué se acostumbra a jugar en torneos internacionales y eso te da mucha experiencia en lo personal”.

Comentó que no conoce mucho el balompíe catracho, sin embargo ha visto juegos de la Liga de Campeones de Concacaf. “Del fútbol hondureño he visto poco, pero los últimos meses estando en México he visto juegos de la Concacaf, mire partidos del Olimpia, es un fútbol muy competitivo que puede pelear de igual a igual con México y los Estados Unidos”.

SUS METAS

El exjugador de Santiago Morning de Argentina y Tlaxcala de México tiene claros sus metas con los verdes. “Mis objetivos son poder logar una gran cantidad de partidos, hacer muchos goles que es lo que se le pide a todo delantero”.

Su padre, Martín Palermo, le da consejos a Ryduan en su carrera futbolística.

El seleccionado Sub15 y Sub-17 con Argentina dijo conocer del plantel verdolaga a su nuevo compañero, Bruno Volpi. “No tengo amigos pero conozco a Bruno Volpi porque mi hermana fue al colegio con él y de vez en cuando hablamos”.

HALAGOS PARA VARGAS

En redes sociales los aficionados esmeraldas se han mostrado contentos con la contratación de Palermo. “A la afición agradecerle porque desde que salió el rumor que podría llegar al club me han estado mandando mensajes de apoyo, esperemos salgan las cosas bien”.

Palermo se llenó de elogios para Héctor Vargas, quien lo dirigirá ahora. “Héctor Vargas es un gran técnico. Ha ganado varios campeonatos en distintos clubes en Honduras, he leído que hasta selecciones lo buscan, ayuda mucho a los juveniles y yo creo que será una gran ayuda estar en su club”, comentó.

Ryduan dijo que su familia respalda la decisión de venir a Honduras y su padre Martín Palermo será un hincha más del Marathón. "Mi padre y mi familia siempre me apoyan donde sea que vaya, van querer lo mejor para mí, desde ya serán un aficionado más de Marathón".