Horario y dónde verlo: Real Madrid expone el título de La Liga ante un Leganés urgido de ganar

Madrid, España.

Consumado el título de la Liga de España tras su victoria sobre Villarreal, Real Madrid cerrará la temporada visitando a un Leganés que dirige el mexicano Javier Aguierre obligado a ganar para soñar con la permanencia en la máxima categoría.

Todo lo que no sea sumar los tres puntos daría con los huesos del equipo que dirige el mexicano Javier Aguirre en LaLiga Smartbank e incluso consiguiéndolos no hay garantía de salvación, pues el Celta de Vigo no tendría que ganarle a un Espanyol ya descendido.

Sin duda un reto de gran complicación que los blanquiazules afrontan con la moral por las nubes gracias a los últimos resultados, pues han sumado diez puntos de doce posibles con victorias ante dos rivales con aspiraciones europeas como el Valencia y el Athletic Club a domicilio.

El duelo dará inicio a partir de la 1:00pm, horario de Honduras. El duelo será transmitido por el canal 516 de Sky Sports.

Para el Real Madrid el partido será el fin de fiesta tras cumplir su gran objetivo de la temporada, conquistar su trigésima cuarta Liga.

En juego la imagen, el respeto a la competición y una racha que ha sido decisiva para dar la vuelta a la clasificación con el regreso del fútbol tras el confinamiento.

Diez triunfos consecutivos que Zinedine Zidane desea que sean once antes de conceder unos días de vacaciones a sus jugadores para que recarguen pilas y encarar el intento de remontada europea el 7 de agosto ante el Manchester City.

Los esfuerzos realizados para proclamarse campeón y hacerlo antes de la última jornada, provocarán rotaciones masivas de Zidane en su equipo titular. Cederá la portería Thibaut Courtois a Alphonse Areola en el que se perfila como su último partido en el club.

- Alineaciones probables

Leganés: Cuéllar; Ruibal, Rosales, Siovas, Tarín, Marc Navarro; Roque Mesa, Bryan Gil, Amadou, Eraso; Guerrero.

Real Madrid: Areola; Lucas Vázquez, Militao, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Kroos o Modric, Isco; Marco Asensio, Vinicius, Benzema o Jovic.