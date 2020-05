Murió Luigi Simoni, técnico de Ronaldo en el Inter de Milán

Milán.



El antiguo entrenador del Inter de Milán en la época del brasileño Ronaldo, Luigi Simoni, falleció este viernes en Pisa a los 81 años, anunció el club lombardo.



"Nos dejó hoy, el 22 de mayo. Una fecha que no es como las otras, el día más interista de todos", escribió en un comunicado el club milanés, cuando se cumplen diez años exactos de su triunfo en la Liga de Campeones, en 2010 con Jose Mourinho como técnico, en una temporada en la que aquel equipo logró un triplete (Liga-Copa-Champions) inédito en Italia.



Técnico de extensa trayectoria -dirigió durante cuatro décadas diferentes-, Simoni no se recuperó de un bque sufrió hace casi un año.



"Un gran hombre de fútbol nos ha dejado", señaló el presidente de la Federación Italiana Gabriele Gravina en un comunicado.





Mediocampista en su época de jugador, disputó 368 partidos, 187 en la Serie A, pero su fama le llegó dirigiendo. Inició su carrera como técnico en 1974 en el Génova.



Bajo su dirección el equipo ascendió a la élite, la primera de las ocho promociones que logró Simoni durante su carrera.



Su nombre quedará asociado al Inter de Ronaldo, cuando llegó al club en 1997, al mismo tiempo que la leyenda brasileña. En su primera temporada el equipo gana la Copa de la UEFA, en 1998 en el Parque de los Príncipes, al imponerse en una final 100% italiana frente a la Lazio (3-0).



"Gigi Simoni no fue solo un entrenador para mí", señaló en Instagram Ronaldo. "Cuando hoy pienso en él, pienso en un hombre sabio y bueno, que no nos ordenaba hacer las cosas, nos explicaba el porqué eran importantes. Pienso en un profesor", añadió el campeón del mundo en 1994 y 2002.



"Esta asociación Simoni-Ronaldo quedará para siempre en el corazón de todos, no solo en el de los hinchas del Inter", señaló el club milanés.



"Era una relación paternal, de bondad hacia un futbolista especial. A Simoni le gustaba decirnos: 'Yo aprendí más de él que él de mí'. Una frase que dice mucho de la persona que era", escribió este viernes el Inter.



"Gracias señor por haberme enseñado más de lo que usted piensa", le respondió este viernes 'El Fenómeno'.