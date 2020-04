Jorge Salomón: “Debemos hacer el esfuerzo por regresar a jugar”

San Pedro Sula, Honduras.

El presidente de Fenafuth, Jorge Salomón, es tajante al expresar sus consideraciones sobre el destino que debe tener el Torneo Clausura 2020, suspendido desde mediados de marzo.

En conversación con GOLAZO, el mandamás de la Federación expresó que en este momento no se está analizando la idea de cancelarlo. La idea es volver a jugar.

¿Qué opina de la situación del fútbol en el país debido a la pandemia?

Está el fútbol golpeado como están todas las industrias por algo que no externo, una cuestión de salud que está fuera del alcance de todos. Estamos en un período que tenemos que aprender a vivir con ella. Creo que en los siguientes meses se irán ajustando las cosas. En el fútbol también vamos a regresar a la normalidad, ya que los jugadores necesitan trabajar, los árbitros también... Es una gran cantidad de gente que se mueve alrededor del fútbol. La afición también está añorando estos partidos.

¿Cree que puedan reanudarse tanto Liga Nacional como la Liga de Ascenso, o lo ve lejano?

Creo que tenemos que hacer el esfuerzo por regresar a jugar. Tenemos que ver en qué condiciones. Todos vamos a regresar a nuestras oficinas, igual el fútbol va a tener que regresar, en qué condiciones vamos ir aprendiendo, madurando el tema de bioseguridad.

¿Ha percibido división en la Liga sobre cómo acabar el torneo?

La situación es difícil para todos, cada quien lo ve desde su situación. Esto no es fácil para nadie. Ninguna industria está bien, pero poco a poco iremos encontrando la manera de reintegrarnos.

¿Cómo se usará ese fondo de 12 millones de lempiras que liberó Fifa?

El fondo de ayuda que Fifa está creando en este momento no nos ha dicho cuánto, cuándo y cómo. Esas tres variables no las sabemos. Hemos estado enviando información que han estado solicitando para ese auxilio que le van a dar al fútbol mundial. Todavía no se sabe el monto que va a venir, esta otra cifra (12 millones) es la cantidad que Fifa le da presupuestariamente a todas las federaciones.

¿Ni siquiera un aproximado de cuánto podría ser esa ayuda?

No, no hay ninguna idea. Como todos, ellos también están reinventándose. Creo que debemos tener un poco de paciencia, sabemos que va a venir esa ayuda.

Al menos en Fenafuth no se contempla cancelación del torneo.

No, en este momento no, estamos trabajando con Liga Nacional para buscar terminar el torneo. Todos tenemos que regresar a la vida normal.

En cuánto a la Selección, ¿lo más probable es que se avecina un cambio en el formato para la próxima eliminatoria?

Es que todo depende de cuándo Fifa termine de dar su calendario. Todo depende de las fechas Fifa que existan en el momento en que se reanuden los torneos internacionales. Si esto se prolonga, esas modificaciones no solo serán en Concacaf, sino en todas las confederaciones.

¿En qué situación está el premundial sub-20 que se realizaría en junio en San Pedro Sula?

Oficialmente no lo ha cancelado Concacaf, pero realmente es cuestión de tiempo para que se cancele porque no hay condiciones para que se realice. Este torneo, igual que las demás cosas, se va a tener que reorganizar para finales de este año o principios del otro. Hay que esperar un poco la reorganización de Fifa. Puede ser que el torneo no sea de tantos equipos y que se juegue de una forma diferente.

Muchas federaciones han adoptado rebajas salariales a su cuerpo técnico, ¿Fenafuth no lo ha contemplado?

Tenemos una estructura a nivel nacional, pero en este momento estamos tomando con tranquilidad el mes de abril, estamos viendo las disposiciones que tome Fifa y las ayudas que vienen. Tenemos que estar listos para reactivar el fútbol a nivel nacional. Tenemos que estar listos para reanudar el fútbol, todos los hondureños estamos con esa expectativa.

Desde Uruguay, Fabián Coito dejó entrever que está abierto a una negociación, ¿ustedes cómo toman estas palabras?

Tenemos una gran relación con Fabián y todo el cuerpo técnico, hemos trabajando de cerca todo este proceso. Nos estamos adaptando, hablaremos con la Comisión de Selecciones una vez que entremos en mayo y tengamos claro el panorama que viene. Debemos estar preparados, en este momento todo se ve oscuro; pero en cualquier momento vamos a tener una luz.

¿De momento no se contempla cancelación de torneo de Liga ni rebaja salarial en Fenafuth?

Ninguna de las dos cosas, estamos respetando. Hay que ser eficientes en épocas de vacas flacas, estamos tratando de sostener a todos. Queremos estar listos para cuando podamos reabrir el fútbol.