Quique Setién quiere a Philippe Coutinho en el Barcelona la próxima temporada

Quique Setién tiene muy claro el jugador que desea tener la próxima temporada en el FC Barcelona: Philippe Coutinho. “Es un gran jugador y a mí me gusta mucho. Cuento que pueda estar aquí al comienzo de la próxima temporada”, resumió el entrenador azulgrana durante una entrevista a la radio catalana RAC1, abriendo un nuevo escenario para el futbolista brasileño, cedido esta temporada al Bayern Munich.

“También hay que ver que él quiera volver. Tengo que hablar con él para preguntarle. Si es necesario hablaré con él”, especificó Setién, dejando claro que, de entrada, Coutinho “es jugador del Barça y hay que pagar su cláusula o una cantidad” en caso de no regresar al club, pero que, en principio, le tiene muy presente para formar parte de la plantilla del próximo ejercicio.

Ya se sabe que el Bayern no hará efectiva la opción de compra de 120 millones de euros que firmó con el Barcelona cuando en el verano de 2019 ambos clubes firmaron el contrato de cesión del jugador. Ahora una de las prioridades en el Camp Nou es solventar su futuro deportivo.

Kia Joorabchian, uno de los asesores de Coutinho, afirmó que la prioridad del crack brasileño es regresar a la Premier League, donde su figura se mantiene muy valorada desde su paso por el Liverpool.

En este sentido el último rumor apuntó a una operación de intercambio con el Chelsea y N'Golo Kanté, pero aunque también se le relacionó con el Tottenham, las declaraciones de Quique Setién abren una nueva vía, pudiendo contemplarse su regreso a un Barça en el que durante su primer año y medio tuvo un rendimiento muy alejado de lo esperado.

MERCADO DE FICHAJES

Quique Setién se refirió al mercado de fichajes, “todas las previsiones hay que ponerlas en cuarentena. Con la situación que vivimos todo es una completa incertidumbre porque nadie sabe qué va a pasar”, reveló el técnico y advirtió que las consecuencias económicas por la crisis del coronavirus “van a alterar el mercado y lo van a alterar todo. El club trabaja en la posibilidad de incorporar jugadores y hay otros que pueden abandonarlo, pero todo hay que ponerlo en stand by”.

En este sentido, Setién no quiso entrar en nombres propios. Si evitó referirse a Lautaro Martínez, dribló con elegancia la pregunta acerca de un regreso de Neymar, sentenciando que “a mí me gustan todos los grandes futbolistas, como una decena en Europa que son extraordinarios. Y me gustan mucho los que tengo”.

Entre ellos destacó que Luis Suárez “es un grandísimo jugador” esperando con ansia su regreso para, seguidamente, mostrar su desacuerdo con Lionel Messi respecto a las opciones del Barça en Europa: “Después de ver lo que he visto creo que podemos perfectamente ganar la Champions; no estoy de acuerdo con Leo de que no nos alcanza. En Europa dependes de cosas ínfimas, tenemos las mismas opciones que los demás y tenemos a Leo, que es el mejor del mundo”.