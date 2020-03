Fenafuth confirma suspensión del Preolímpico en Guadalajara por el coronavirus

Tegucigalpa, Honduras.

En una amplia conferencia de prensa brindada por Jorge Salomón y José Ernesto Mejía, los jerarcas de Fenafuth, confirmaron que el Preolímpico Sub-23 en Guadalajara ha quedado suspendido y no habrá fútbol en el mes de marzo y abril, esto en torneos organizados por Concacaf.

"Concacaf ha suspendido algunos eventos como el partido de Olimpia, también el torneo en Guadalajara y el amistoso de la selección que se buscará jugarlo en otro momento", inició contando Salomón.

Asimismo el presidente de la Federación detalló que ellos respaldan la determinación de la Liga Nacional en jugar a puerta cerrada la fecha 13 y 14 del campeonato.

"Respaldamos que se juegue el torneo, no podemos copiar plenamente lo de nadie pues cada país tiene su condición. Respaldamos el tema de la Liga Nacional, cada país tiene sus medidas y es de ir tomando decisiones".

Y agregó: "Hay que esperar y mediante se vaya dando todo primero Dios no se den más inconvenientes en Honduras. Se toma una decisión para seguir teniendo fútbol, hay mucha incertidumbre en estos momentos".

PÉRDIDAS PARA FENAFUTH

Jorge Salomón y José Ernesto Mejía en la conferencia de prensa de la Fenafuth. Foto Ronald Aceituno

El no jugar este amistoso entre Honduras y República Checa representa una pérdida económica para la Federación, esto sumado a lo que se ha devengado para man preparación de la Sub23.

"Pérdida económica sí habrá porque no se va a jugar, con la selección olímpica ya perdimos dinero y por eso nos se viajó. Hemos estado concentrados por un periodo de tiempo. Concacaf no tiene definido aún y no se sabe si FIFA abrirá otra fecha en el año. Son imprevistos que pasan y tener claridad en lo que viene para adelante".

En torno a Liga de Naciones y Sub20 que debemos encuentra en Uruguay, Salomón recalcó: "Los partidos en Liga de Naciones siempre están, no hay ningún cambio hasta el momento. Aparentemente en Uruguay no hay Coronavirus y logramos que la Sub 20 llegara y se concentrara, ellos tienen la posibilidad de seguirse formando".

¿Qué plan de trabajo habrá ahora con selecciones? Fue de una de las consulta al presidente Salomón, a lo que él respondió:

"Todo mundo se está ajustando y la misma Fifa ha tenido que suspender partidos. Habrá que ver el efecto que se tiene y conocer las reacciones. El profesor Coito está rehaciendo su plan porque ha cambiado todo. En este momento la Sub 20 seguirá. La Sub 23 volverán los jugadores a sus clubes, el torneo no será en marzo y abril. Suspendimos todas las jornadas de ligas menores en este fin de semana".

Para concluir, Salomón detalló que era complicado que Rigoberto Rivas viniera para el Preolímpico pues en Italia hay cientos de casos confirmados por Coronavirus.

"Era difícil y teníamos hasta el lunes para decidir si viajaba o no, estaba difícil que viniera la situación que estaba pasando Italia".