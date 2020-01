El FC Barcelona decide no fichar un delantero en el mercado de invierno  

Redacción.

El FC Barcelona decidió no fichar a ningún delantero después de romperse las negociaciones con el Valencia por hacerse con los servicios de Rodrigo.



Eric Abidal informó al presidente, Josep Maria Bartomeu, que no hay en el mercado un delantero centro que reúna las condiciones mínimas que se exigen para ser titular en el Barça.



El equipo culé buscaba un delantero para paliar la baja por lesión de Luis Suárez, que tras ser operado a principios de mes puede no estar disponible hasta principios de mayo.



El Barça argumenta que lo que se podía fichar era a un precio exagerado y que, en este escenario de un mercado claramente desfavorable a nivel económico, se ha decidido ser coherente y no tirar la casa por la ventana.

El delantero que más gustaba a la secretaría técnica era Pierre Emerick Aubameyang (30 años) pero era muy caro y el Arsenal no le dejaba salir. En este sentido, el club no quería un festival mediático alrededor de una incorporación difícil de realizar dada la potencia económica del Arsenal, uno de los clubs punteros de la Premier League.

El Barça cuenta en ataque solamente con Leo Messi, Griezmann, Ansu Fati y Ousmane Dembélé, que regresará en breve después de una larga lesión muscular.

El club azulgrana argumenta que no ha encontrado ningún jugador que mejore lo que tiene en el equipo y, a la vez, que sea viable a nivel económico