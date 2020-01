Ramiro Martínez: "Todos los rivales van a ser muy duros y el campeonato muy parejo"

San Pedro Sula, Honduras

"Si perdés no vienen, viste. Mirá quiénes están, sacales la foto". De buen ánimo y bromeando con eso, saltó a la rueda de prensa previo a la visita de este jueves a Honduras Progreso el técnico uruguayo de Real España, Ramiro Martínez.

El timonel, quien comenzando su comparecencia recordó que "yo lo dije antes de empezar, todos los rivales van a ser muy duros y el campeonato muy parejo", por lo que Honduras le ocupa bastante como todos los rivales.

Cuestionado sobre el estado físico de sus compatriotas, Matías Soto y Delis Vargas, Ramirón dijo que "en la mañana se hicieron los estudios y hasta que el doctor dé el diagnóstico claro, cómo los ve él, no puedo decir más cosas...".

Se limitó a explicar que, a su juicio, "están bastante bien para como esperábamos y esperando que la recuperación sea lo mas rápido posible".

Sobre Soto, quien se está ganando el respeto de los parciales aurinegros, Martínez indicó que "el caso de Matías al parecer es el más grave, pero esperaremos la evaluación del doctor para estar seguros de qué se trata y cuánto demandará su tiempo recuperatorio...".

Ramiro cree que los ribereños son "un rival de temer, como todos los demás, no subestimo a nadie ni tampoco me gusta que me subestimen. Al ser tan parejo, el que logre ganar con frecuencia puede obtener una diferencia ahí, y el que va en una racha adversa lo mismo".

Deja en claro que no plantea a su onceno dependiendo quien sea el rival, esto por el esquema que utilizó frente a Olimpia en la triple cartelera de hace unos días.

"Nosotros no elevamos la cantidad de defensores, simplemente dos contenciones y la apuesta de (Danilo) Tobías como volante por fuera que supuso en alguien que agregamos a un defensor más, pero la idea de él siempre fue ir por la banda".

SOBRE LUIS 'BUBA' LÓPEZ

"El equipo está bien anímicamente, a nadie le gusta perder, esta derrota, más que los tres puntos, nos dolió por toda esa gente que fue al estadio a saludarnos por el campeonato (de Copa Premier); esa es la tristeza mayor, pero el equipo puede tener una derrota como cualquier club", dijo.



"Respecto a 'Buba' son situaciones de fútbol, como cuando un árbitro no ve un penal a dos metros suyo, o a un golero se le va un balón por debajo del pie o a otro se le va una pelota tonta, lo mismo que cuando alguien falla un gol...", valoró sobre Luis López, su capitán.

Para quienes piensan que solo ante Olimpia se verá una versión tan aguerrida y ordenada del club, Ramiro Martínez tuvo un mensaje contundente.

"Es un juicio de los rápidos, se acaba de obtener una copa y todo mundo estaba muy feliz y al otro día hay una mini crisis porque se perdió un partido... El que hace una mini crisis en su cabeza, la manifiesta, escribe o dice tiene un análisis tan cortito que no merece ni siquiera atención".