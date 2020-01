NBA: Spurs y Raptors rinden emotivo homenaje a Kobe Bryant

California, Estados Unidos

El mundo de los deportes está en estado de shock luego de la muerte del legendario exbasquetbolista Kobe Bryant, quien falleció junto a su hija Gianna y siete personas en Calabasas, en el sur de California, Estados Unidos.

La muerte del exjugador de básquet alteró por completo la antesala del duelo entre Spurs y Raptors por la NBA. La información dejó en ‘shock’ a los integrantes de ambos equipos cuando se preparaban para competir en el AT&T Center de San Antonio.

Tras el salto inicial, ganado por los Raptors, el equipo dejó pasar los 24 segundos de la posesión, el mismo número con el que Bryant terminó su carrera con los Lakers.

Tras entregar así el balón, los Spurs hicieron lo mismo ante una ovación de los aficionados, aplausos y gritos de '¡Kobe, Kobe!

La NBA y el mundo del deporte están en shock: Kobe Bryant, uno de los más grandes campeones de la historia del baloncesto y leyenda de los Lakers de Los Ángeles, murió este domingo a los 41 años en un accidente de helicóptero en el sur de California.

Bryant, quíntuple campeón de la NBA con los Lakers y dos veces medallista de oro olímpico, y otras ocho personas fallecieron en la mañana del domingo en el accidente del helicóptero de propiedad del exdeportista en las colinas cercanas a Calabasas, en el sur de California.

En el siniestro también perdió la vida Gianna, una de las hijas de Bryant de 13 años, confirmó horas más tarde el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

Las causas del accidente aún son desconocidas, agregaron las autoridades.

Pausing to remember a great one, gone too soon. pic.twitter.com/YOAIkldiX4