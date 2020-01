Nueve personas murieron en accidente que costó la vida a Kobe Bryant y su hija

Los Ángeles, Estados Unidos.

Un total de nueve personas murieron este domingo en el accidente de un helicóptero que costó la vida de la leyenda del básquetbol Kobe Bryant y su hija Gianna, en Calabasas, en el sur de California, anunció el alguacil del condado de Los Ángeles.

"No ha habido supervivientes... Habían nueve personas a bordo del avión, el piloto y ocho personas", dijo Alex Villanueva en una rueda de prensa.

En un principio, los primeros informes confirmados por las autoridades locales indicaban que cinco personas se encontraban a bordo del helicóptero cuando se estrelló en condiciones de neblina en el noroeste de Los Ángeles.

La hija de Kobe Bryant, Gianna, de 13 años, está entre los cinco muertos en el accidente de helicóptero que se cobró la vida de la leyenda de la NBA, confirmó este domingo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

"Los Ángeles está de duelo con la familia Bryant por la pérdida de Gianna, quien falleció con su padre y amigos en la tragedia de hoy", escribió Garcetti en Twitter.

El incidente se produjo solo unas horas después de que la exestrella de Los Angeles Lakers, de 41 años, felicitara a la actual estrella de ese equipo, LeBron James, quien lo superó como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA en un partido el sábado contra Filadelfia.

El helicóptero fue descrito como un Sikorsky S-76, dijo el vocero de la Administración Federal de Aviación, Allen Kenitzer. TMZ fue el primer medio de comunicación estadounidense en informar que Bryant estaba entre los muertos en el accidente.

Kobe está considerado como uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos, ya que ha formado parte 18 veces del equipo de las estrellas durante sus 20 años de carrera con los Lakers.

Fue elegido en la primera ronda del draft de 1996 y ganó cinco anillos de la NBA, dos premios al jugador más valioso (MVP) de las finales de la NBA y fue el MVP de la liga en 2008.

Los Lakers retiraron las dos camisetas de Kobe, la número 8 y la 24. Es el único jugador en la historia del equipo angelino que ha recibido ese honor. Obtuvo, además, dos medallas de oro con la selección de EEUU en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres en 2012.

En sus dos décadas como jugador se convirtió en una de las grandes estrellas de la liga y en uno de los deportistas más populares.

Tras retirarse, rápidamente presentó su propio fondo de inversiones centrado en los sectores de tecnología, medios de comunicación y datos.

Asimismo, en 2018 ganó el Óscar al mejor cortometraje animado con "Dear Basketball".

