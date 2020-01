El último mensaje de Kobe Bryant en sus redes sociales fue para LeBron James

Los Ángeles, Estados Unidos.

Triste noticia. La leyenda de la NBA, Kobe Bryant murió este domingo en un accidente de helicóptero en los suburbios de Los Ángeles, informó el sitio web de celebridades TMZ.

Bryant estuvo presente este sábado en el juego donde Los Angeles Lakers cayeron ante Filadelfia 76ers con pizarra de 108-91, pero el astro LeBron James anotó 29 puntos y llegó a 33.655 tantos en su carrera para superarlo en el tercer lugar en la lista de todos los tiempos.

Tras el logro de LeBron James, Kobe le decidió un mensaje de felicitación sin saber que sería el último que posteaba en sus redes sociales.

"Continuar llevando al baloncesto cada vez más alto con la figura de KingJames", escribió Bryant en su red social Twitter. "Respeto mucho a mi hermano (hash) 33644".

Mientras que James, en homenaje a Bryant, escribió en sus zapatillas "Mamba 4 Life", que utilizó durante el partido que ya es histórico y que los Lakers perdieron por 108-91 ante los Sixers de Filadelfia, la ciudad donde nació el ya retirado exjugador de Los Ángeles.

Bryant viajaba con al menos otras cuatro personas en su helicóptero privado cuando éste se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en llamas.

Personal de emergencias acudió al lugar del siniestro y se confirmó que no había supervivientes.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ?? #33644