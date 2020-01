Roger Rojas confiesa los motivos por los que fichó por Deportes Tolima de Colombia

Bogotá, Colombia

El delantero hondureño Roger Rojas ya entrenó con su nuevo equipo, el Deportes Tolima de la primera División de Colombia.

El jugador catracho expresó en declaraciones al programa Cinco Deportivo estar contento por su nuevo reto en el fútbol internacional y reveló los motivos por

”El entrenador Hernán Torres me conoce desde que coincidimos en Alajuela, nos fue muy bien y él me quería llevar al Bucaramanga, pero solo ofrecían un contrato de seis meses y yo quería un año porque después iba ser complicado encontrar club y al final decidí no aceptar, estoy feliz y agradecido por esta oportunidad”, indicó.

Motivos por el que decidió fichar por el club colombiano

Roger Rojas, de 29 años, reveló que decidió llegar al Tolima porque es un club que pelea siempre el campeonato de Liga.

“Desde que me hicieron la propuesta me dijeron que Tolima siempre le pelea a los grandes, además que vamos a jugar fase previa para poder estar en la Copa Libertadores, así que por eso acepté venir”.

El ex Olimpia no es el primer hondureño que jugará en el Tolima.

“Acá hablan muy bien de Eddie Hernández, dicen que era un centro delantero con grandes cualidades, un muchacho con unas cualidades humanas extraordinarias”, mencionó.