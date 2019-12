¡Alarma en Olimpia! Harold Fonseca sufre lesión y deja entrenamiento cojeando

Tegucigalpa, Honduras.

Malas noticias se dieron en el entrenamiento de este martes del campeón Olimpia cuando el portero hondureño Harold Fonseca se tuvo que ir de la práctica debido a una lesión.

El guardameta capitalino se encontraba en el tradicional rondo con sus demás compañeros cuando sufrió la lesión en su rodilla izquierda.

El dolor en su rodilla era evidente, Fonseca se quejaba mucho y tuvo que ser ayudado por sus compañeros Johnny Leverón y Elvin Casildo, quienes lo sacaron del campo en brazos.

Johnny Leverón y Elvin Casildo sacaron del campo de entrenamiento entre brazos a Harold Fonseca. Foto Ronald Aceituno

Fonseca, que ya había sido operado en esa misma parte, fue atendido por el kinesiólogo Carlos Suazo y éste en primera instancia detalló que sería un esguince de rodilla.

"Por ahora no tenemos el diagnóstico preciso. Necesitamos hacer una resonancia, aparentemente es un esguince de rodilla grado uno, esperamos no sea nada grave y en una o dos semanas esté bien. Pero no podemos confirmar nada hasta no tener una resonancia magnética", informó.

El portero dejó la práctica del Olimpia con gestos de dolor y cojeando. Foto Ronald Aceituno

Tras la revisión del kinesiólogo, Harold Fonseca se fue cojeando a una clínica para hacerle los exámenes médicos que determinarán si sufrió un esguince y el miércoles darán a conocer el dictamen.