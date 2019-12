Hijo de Maynor Figueroa se luce en la academia del Liverpool

San Pedro Sula, Honduras.

Su nombre es Keyrol Figueroa, es hondureño, se forma futbolísticamente en Inglaterra y es el hijo mayor del defensa y capitán de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa, quien jugó para el Victoria y Olimpia.

Tiene 13 años y lleva un año de formación en la academia del Liverpool.

“Está en la categoría U-13/U-14. Va bien en sus partidos, la temporada anterior anotó 90 goles, lo incluyen con los grandes, pero está aprendiendo. Eso es bueno para él”, mencionó Sandra Norales, madre de Keyrol y esposa de Maynor. “Tiene dos goles por partido de promedio, está haciendo cosas increíbles, la verdad”, sostuvo.

BRILLA

Keyrol Figueroa anotó 90 goles en la temporada anterior.

El pequeño delantero brilla y se luce con luz propia. En Inglaterra reconocen a Maynor Figueroa, quien militó en el Wigan y Hull City de la Premier League por siete años.

“Maynor hizo una gran carrera en Inglaterra, esto ayuda, pero Keyrol ha logrado lo que es hoy con sus propios méritos y le falta mucho por aprender. él debe saber que tiene que superar este nombre a lo más alto”, citó Sandra, que en su momento fue seleccionada nacional en balonmano.

Keyrol nació un 31 de julio de 2006 y con un año de edad arribó junto con sus padres para la experiencia del defensor en esas tierras.

Maynor Figueroa y su famila acuden a los juegos de segunda y primera división de Keyrol.

“Esto es una competencia, aquí no es que hiciste, es hacer y ya. Jugar y jugar aquí no has logrado nada, simplemente tienes talento y nada más”, citó la progenitora.

BUENOS NÚMEROS

Los destacados números de Keyrol no han pasado desapercibidos. Ha recibido elogios de los entrenadores, pero el proceso continúa. “Es una gran experiencia para él y ojalá la aproveche. En el futuro espero verlo en alguna Selección”.

El atacante ya obtuvo la nacionalidad inglesa y no tiene problemas en la ciudad. Además, estuvo en la academia del FC Dallas cuando su padre militó en el club de la MLS en 2016.