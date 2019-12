La prensa española se rinde al sexto Balón de Oro de Messi

Madrid.



- "Lo nunca visto", "el fútbol sólo tiene un Dios", la prensa española se rinde este martes a Leo Messi, tras recibir el lunes su sexto Balón de Oro.



"La historia es suya", titula este martes el diario deportivo madrileño Marca, para el que Messi "fue ayer coronado como el rey, como el número uno", tras deshacer su empate a cinco Balones de Oro con el astro luso Cristiano Ronaldo.



"El argentino hace historia con su sexto Balón de Oro", afirma AS, que asegura que "Messi confirmó su reinado en el fútbol".



Messi completa una temporada sensacional en la que acumulado el Balón de Oro, la Bota de Oro al mejor goleador de las ligas europeas y el premio 'The Best' de la FIFA al mejor jugador de 2019.

FOTOS: La felicidad de Messi con el Balón de Oro, buen gesto de Modric, selfie y la loca mirada de Drogba



"La década prodigiosa de Leo Messi", titula el diario Sport en alusión a los diez años transcurridos desde que lograra su primer Balón de Oro en 2009.



"Lo que distingue a Messi de cualquier otro jugador son su trascendencia y su longevidad. Nadie ha hecho jamás lo que ha hecho Messi y durante tanto tiempo", escribe Lluís Mascaró, director adjunto de Sport en su columna.



Su competidor Mundo Deportivo destaca la trayectoria de Messi desde el joven que sólo miraba a la portería contraria, convertido ahora en "constructor, distribuidor y finalizador si hace falta".



"Su liderazgo en el equipo es inclusivo y no segregador, de ahí que, junto a buenos jugadores, su impacto en el juego sea tan lógico y determinante", afirma Josep M. Artells, director adjunto de Mundo Deportivo.



La prensa española también destaca la concesión del galardón a Messi como un espaldarazo para la Liga española.



"Ganó Messi, ganó el fútbol y ganó también la Liga", escribe Aritz Gabilondo en el diario AS, recordando que "por undécimo año consecutivo el Balón de Oro milita en España", en referencia a la última década de galardones repartidos entre Messi y el Cristiano Ronaldo madridista a los que se une Luka Modric el pasado año.