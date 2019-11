Detienen a futbolista Jorge Claros del Real España por golpear a su mujer

San Pedro Sula, Honduras

El mediocampista Jorge Claros, de 33 años de edad y que milita en el Club Deportivo Real España, fue detenido la madrugada de este sábado en San Pedro Sula por elementos de la Policía Nacional tras ser acusado de violencia doméstica.

El volante catracho del conjunto aurinegro, fue denunciado por la señora Beatriz Peralta, quien fue su pareja sentimental por muchos años ya que ella alega agresiones en su contra por parte del futbolista hondureño.

Según la denuncia, el mediocampista agredió a la dama e inmediatamente el jugador fue arrestado y posteriormente trasladado a la posta policial de Armenta.

LOS HECHOS

Jorge Claros se ha desempañado como futbolista titular en el Real España y el pasado miércoles estuvo presente en la derrota de 2-4 que sufrió la máquina ante Platense que dejó como consecuencia la eliminación de la pentagonal.

De acuerdo al documento, el niño de ellos le reveló a su madre que el futbolista se había burlado de ella, tras una serie de reclamos, Jorge Claros la tomó del cabello y posteriormente la tiró al suelo, además de lanzarle palabras soeces.

Carrera en el extranjero Además de la máquina, el volante Jorge Claros formó parte de equipos como el Motagua y Vida en el fútbol hondureño. Fue legionario al vestir las camisetas de los clubes Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, Hibernian de Escocia, Sporting Kansas City de Estados Unidos y Qingdao Jonoon de China.

LA DENUNCIA FORMAL

"Me presentó ante las oficinas de la DPI para interponer formal denuncia en contra del señor Jorge Claros, de edad 33 años, con el cual mantuve una relación conyugal de 12 años. Con el mismo tengo un hijo en común de edad 7 años.Hace aproximadamente un mes me separé de él y resulta que el día de ayer 22/11/2019 a eso de las 22:40 horas de la noche, fui al lugar donde mi expareja reside a recoger a mi hijo".

"Cuando el niño se subió al carro me dijo que su padre estaba hablando cosas de mí y se burlaba, entonces él escuchó y empezó a regañar al niño y yo le dije que dejara de regañarlo y que no estuviera hablando delante del niño. Por eso empezó a discutir, yo me fui junto a mi hijo y después el niño me dice que quiere volver con su padre".

"Entonces yo me regreso, lo llamo y le dije que estábamos afuera y él salió y empezó a discutir. Le dije que el niño estaba mal y dijo que a él no le importaba, que él no podía hacer nada, y se alteró, me tomó del cabello y me tomó del pelo y me tiró al piso, me arrastró y me insultó con palabras soeces. Al ver la situación, me subí al carro y me fui del lugar".