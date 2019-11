Video: Honduras comenzó a preparar duelos ante Martinica y Trinidad y Tobago con trabajos de gimnasio

San Pedro Sula, Honduras

La selección de Honduras realizó este lunes sus primeros trabajos con la mirada puesta por la Liga de Naciones en donde se estará enfrentando a Martinica y Trinidad y Tobago.

Los dirigidos por el uruguayo Fabián Coito realizaron en San Pedro Sula trabajos de gimnasio siendo supervisados por el preparador físico charrúa Sebastián Urrutia.

En la primera práctica estuvieron presente jugadores que por primera vez fueron convocados a la H como ser el el caso de Juan Ramón Mejía, atacante del Real de Minas y goleador del torneo con 17 anotaciones, los defensores Bryan Barrios de Marathón y Carlos Meléndez del Vida y el volante Edwin Rodríguez del Olimpia.

En los trabajos también estuvieron los legionarios Bryan Moya del Zulia de Venezuela, Bryan Acosta del FC Dallas de la MLS ,Maynor Figueroa y Alberth Elis del Houston Dynamo. El resto de jugadores que militan en el extranjeros estarán arribando en las próximas horas.

Fabián Coito tiene a disposición a 31 jugadores para el doble compromiso. Pero estableció que 20 futbolistas emprenderán mañana el viaje con destino a Martinica para enfrentar a ese representativo este jueves en la ciudad de Fort-de-France.

La mayoría de los referentes no emprenderán el viaje y se quedarán concentrados con la óptica colocada en Trinidad y Tobago. Se resalta que el duelo frente a Martinica no tendrá repercusiones en el ranking FIFA debido a que la selección caribeña solo está afiliada a la Concacaf y no a la FIFA.

La Bicolor enfrentará a los Soca Warriors el domingo a las 7:00 pm en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Este duelo es el más importante. De ganar, la Bicolor sumará nueve puntos en el ranking FIFA.

Honduras está quinta a nivel de Concacaf con 1,368 puntos. De momento se mantiene entre las primeras seis selecciones de Concacaf que a final de junio de 2020 disputarán la hexagonal por la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

Clasificada

Honduras es líder del grupo C de la Liga A por la Liga de Naciones con seis puntos en dos encuentros. Los catrachos derrotaron en octubre por 2-0 a Trinidad y Tobago de visita y 1-0 a Martinica en San Pedro Sula.

Gracias a las dos victorias, la escuadra nacional ya tiene asegurado su boleto a la próxima edición de la Copa Oro 2021 y el pase a las semifinales de la Liga de Naciones. Martinica y Trinidad tienen dos puntos cada uno y solo tienen un juego pendiente.

Las semifinales de la Liga de Naciones se disputarán en junio en Estados Unidos.

Lesionado.

La Fenafuth anunció ayer la baja del zaguero Henry Figueroa por una lesión en la tibia. Se quedará en Costa Rica para su recuperación y no será citado otro futbolista para reemplazarlo.