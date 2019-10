Ramiro Martínez es presentado como nuevo entrenador del Real España

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador uruguayo Ramiro Martínez ha sido presentado este jueves como nuevo técnico del Real España tras firmar contrato para los próximos dos años.

"Muy contento de la llegada al Real España, de la forma que se da y de la idea del proceso de abarcar el paso de los jóvenes al primer equipo, consolidarlos y poder estar a la altura de lo que necesitan", comenzó diciendo el charrúa en conferencia de prensa.

Martínez se refirió a su llegada a la Máquina. "Desde el momento que uno está por tomar un reto empieza a excavar información, vimos muchos videos, partidos, hemos hablamos con entrenadores que están acá, el caso más importante como Fabián Coito, Miguel Falero, nos hemos asesorado con gente del club, tenemos la fortuna que 'Tato' García estuvo aquí, he tenido muchas horas de trabajo previo a la llegada, estamos informados de la situación y del proceso que el club quiere para el futuro, estamos al servicio y con todas las ganas en este proceso de afianzar juveniles en el club salga bien, es nuestra mayor consigna desde que pusimos los pies en tierras hondureñas".

Asegura que le dieron buenas recomendaciones del Real España. "Esta es una institución muy grande, tiene un montón de aficionados, lo único que prometo es mucho trabajo, mucha dedicación, el mayor grado de profesionalismo posible entre todos nosotros, muy feliz por lo que me toca vivir".

EL MOMENTO DEL REAL ESPAÑA

Fue consultado sobre si seguirá bajo el mismo proyecto que se le dio a Hernán Medford y respondió así: "Nosotros vamos a competir lógicamente, el club está inserto en un campeonato, vamos a preparar a los jóvenes y vamos a pensar en el torneo venidero, el tema de la competencia no quita el trabajo del fondo, las dos cosas nos van a llevar a la misma dirección".

Llega en un difícil momento del Real España. "Nosotros sabemos que deportivamente el club no ha pasado por su mejor momento, es un tema pasado, si eso no hubiera pasado no estuviera aquí, nosotros vamos a mirar para adelante, vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a intentar llevar a Real España a lo más alto".

En el cuerpo técnico, Ramiro Martínez tendrá al entrenador Luis Ordóñez, quien había tomado el puesto dejado por Medford. "Hemos incluido al cuerpo técnico que ya estaban, han hecho un buen trabajo, hay que aprovechar la capacidad de ellos y sumarlo al de nosotros, el objetivo es uno solo y mientras todos apuntemos al mismo lado será más sencillo llegar".

El proceso de trabajo del equipo: "Un equipo grande tiene sus necesidades, las conocemos, un proceso tiene tres etapas que es el corto, mediano y largo, la idea es transferencias de jugadores al extranjero. Los objetivos de un equipo grande es tratar de pelear todos los torneos, lo pidan o no, la afición lo requiere".