Reinaldo Rueda desea retirarse dirigiendo a impensado equipo de la Liga de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Hablar de Reinaldo Rueda, actual entrenador de la selección de Chile, es referirse a uno de los estrategas más recordados en Honduras luego de que clasificó al combinado catracho al Mundial del 2010 rompiendo una sequía 28 años sin acudir a una Copa del Mundo.

Hoy el director técnico de 62 años de edad, se encuentra en San Pedro Sula para enfrentar como DT de los chilenos a la Bicolor en duelo a realizarse este martes 10 de septiembre y en las últimas horas ha sorprendido al revelar que le gustaría retirarse dirigiendo en la Liga Nacional de Honduras.

Y es que mediante su cuenta oficial de Twitter, Mateo Yibrín presidente vitalicio del Real España, confesó que Reinaldo Rueda le dijo que tenía como objetivo dirigir en el fútbol catracho.

"Cuando me retire vendré a vivir a La Ceiba y a dirigir al Vida”, escribió Yibrín sobre lo que le confió el estratega.

Cabe señalar que el Club Deportivo y Social Vida es uno de los clubes históricos de Honduras; ya que tiene 78 años de fundación y cuenta con 2 títulos en su historia. Además pueden presumir de ser de los equipos que nunca han descendido en Honduras.

