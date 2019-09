Tal Cual: "Tyson" Núñez confiesa la terrible situación que vivió en Inglaterra

Sambo Creek, Honduras.

Milton "Tyson" Núñez, originario de Sambo Creek, que actualmente juega en el Victoria de la Liga de Ascenso, se mostró relajado y alegre en una amena conversación en TAL CUAL.

Muy querido en su aldea, el jugador jamás pensó que compartiría cancha con su hijo Milton Josué, quien ahora también es futbolista, llenándose de orgullo y honor hablando al respecto.

El catracho que debutó en el Deportes Progreseño en 1991, también brilló en otros clubes hondureños y extranjeros. Sufrió de racismo en Inglaterra y Guatemala, pero también en Honduras.

Tyson, quien no dudó en hablar sobre su contratación en el Sunderland, aseguró que fue marginado por el técnico de ese equipo y contó situaciones vividas en ese país.

Vamos a comenzar por algo que seguramente te pasa seguido. ¿Cuántas veces te han preguntado por el retiro?

De hecho ha sido una de las preguntas más constantes en estos días, pero no sé de qué forma me lo preguntan, si es que para que siga en el fútbol o es que ya están aburridos de verme en el medio. Pero lo esencial de todo esto es que la gente pasa pendiente de ese tema.

¿Te has preguntado si sos el jugador de más edad activo de forma profesional en el mundo?

Hay un japonés que tiene 51 años, así que no soy el único. Pero creo que a nivel de Centroamérica sí soy el único de 46 años jugando actualmente.

Desde que comenzó su carrera, ¿qué tanto ha cambiado el fútbol?

Pues creo que hoy en día se practica muy diferente el fútbol, dado que la tecnología ha hecho su trabajo de una manera diferente, por ende el balompié ha cambiado. De pronto nuestro fútbol se ha visto en decadencia por la falta de una mejor postura o ese cambio de mentalidad en los futbolistas.

Creo que al final nuestros tiempos eran diferentes, nosotros nos divertíamos jugando al fútbol, siempre dimos todo para agradar a la gente que nos llega a ver al estadio y un país mundialista no debería estar pasando esta situación, quiérase o no muchas veces da lástima que seamos un país que ha ido a mundiales, pero que tengamos estas falencias hoy en día; sin embargo, creo que de una u otra manera esto va a mejorar y esperemos que sea para bien.

¿Dónde sientes que fue tu mejor momento, aquí en Honduras o en el extranjero?

Mi mejor momento fue jugando en Honduras en el Deportes Progreseño, era un chavito de 18-19 años y para uno esos primeros pasos son importantes.

Sabemos lo que sucedió con tu contratación en Inglaterra ¿Qué es lo que no sabemos de tu llegada al Sunderland?

Ellos hablan y aducen que mi contratación fue una equivocación, casualmente estuve viendo que me tacharon de perro, que yo era un mercenario y yo realmente fui como cualquier futbolista que sueña con salir al extranjero y en una liga de privilegio que gracias a Dios me tocó estar allí.

Yo no tengo la culpa que me hayan buscado, que hayan visto los videos, no vieron un video de Carlos Pavón o de Eduardo Bennett, era yo a quien realmente buscaban, pero al final dijeron que les interesaba el Tren Valencia y nada que ver Tyson Núñez con él.

Esos comentarios sobre mi llegada por error molestan. Lo que no mencionan es que el técnico que tuve en ese equipo era un racista, tenía poca comunicación con él, ya que se molestaba con mis venidas a la Selección y yo no miraba oportunidad de jugar con el equipo. Siempre estuve en la banca esperando por jugar.

Conocemos lo que viviste con el racismo en Guatemala ¿Ya olvidaste ese mal momento por los insultos racistas?

No solo en Guatemala sufrí de racismo. Aquí me sucedió en Santa Rosa de Copán, la gente hizo gestos de racismo. En Guatemala me saqué toda la ropa, me salí de la cancha, porque estaba cansado del racismo. Yo le decía al árbitro que detuviera el partido, si no lo haría yo, no lo detuvo y por eso me quité todo el uniforme, ya no aguantaba los insultos. Me quité la camisa, el short, me quedé solo con la licra ya que lo había advertido.

Después hubo un castigo a la cancha, muchas personas dieron su apoyo para que se detuviera el racismo y eso para mí fue bueno.

Tyson Núlez jugó en el 2000 con el Sunderland y asegura que el entrenador del club inglés en ese entonces era racista.

¿Dónde maduraste como futbolista y como persona?

Al cruzar la frontera uno se da cuenta que hay que ser más serio y más profesional. Aprendí bastante ya estando en el Nacional de Uruguay, yo me sentía que estaba en Europa, porque cuando ya cruzas el charco uno ya se la cree porque estás en otro país y allí aprendí bastante.

¿Esperabas jugar alguna vez con tu hijo?

En los últimos dos años no era algo pensado, pero de pronto se dio en los últimos meses. Da la casualidad que mi sueño fue jugar en el Victoria, sea mi retiro o no, y se dio la coincidencia que mi hijo está jugando en el mismo equipo. Para mí es un orgullo y una bendición compartir equipo con mi propio hijo, será algo histórico y anecdótico en el futuro.

¿Crees que tu hijo te pueda superar en el fútbol?

Son otros tiempos, aparte el es un cipote dedicado al estudio, esta muy metido en eso. Yo le digo que hay que estudiar, que es muy importante.

¿Qué opinas del VAR?

En cierto modo ayuda y en otro punto quita protagonismo, pero yo creo que la tecnología va a cambiar todo el fútbol. Aunque al final quienes toman las decisiones son los árbitros, porque la pantalla dice una cosa, pero ellos pueden decir otra.

¿Crees que funcionaría en Honduras?

Considero que sí funcionaría, no es el hecho que nuestro fútbol sea malo, pero simplemente ha caído en un bache, así que creo que sí nos ayudaría o mejorarlo.

Preguntas inesperadas

¿Qué elegirías, enfrentar a 11 mujeres de un solo o contra un tipo tres veces más grande que vos?

Yo creo que a un equipo de mujeres, no es que sea machista, pero si le vemos la parte jocosa me van a seguir por toda la cancha.

¿El último regalo que le diste a alguien?

El último regalo que di fue a mi esposa en casa (no te lo puedo decir).

¿Te consideras sexi?

De ninguna manera, pero sí he sido privilegiado. Aunque no me considere sexi, sí me lo han dicho (risas).

¿Te consideras un “sugar daddy”?

No, no. Tampoco creo eso.

Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías?

Creo que sería una pantera, por mi rapidez y agresividad.

¿Cómo te gustaría que te recordaran?

Como ese Tyson el jovial, el alegre, el sonriente, el respetuoso. Aunque a uno lo van a recordar como aquel gran futbolista. Detrás de un gran futbolista hay una gran persona.

¿Te ves como DT de la Selección algún día?

No sé si de la Selección, pero si llego a sacar los cursos creo que sería algo soñado, formar parte del cuerpo técnico de una Selección. Creo que los de mi camada deberían de estar formando parte de un cuerpo técnico.

¿Cuando te retires te ves siempre en el ámbito o en otro negocio?

Primero, disfrutar de las playas de Sambo Creek, después de muchos años que estuve afuera regresé a sacarle provecho a esto. Pero uno siempre quiere estar ligado al fútbol, me veo como un representante, yo sé que algo tengo que hacer por el fútbol definitivamente.

¿Te llamaron la atención las chicas altas?

Sí, definitivamente. Siempre me llamaron la atención las chicas con más estatura; mi esposa, de hecho, es más alta que yo, altas y delgadas como ella lo sabe. Así era el físico de mi mamá cuando mi papá se enamoró de ella.

¿Crees que a los jugadores le llueven las mujeres sin importar el físico?

Bueno yo no sé si tengo admiradoras, bueno sí tengo muchas (risas). Realmente es un tema lindo y gratificante. Me decían muchos piropos que a veces uno no se la cree, ya sea por ser buena onda o por simpático y las admiradoras le dicen a uno que les gusta la forma de ser de uno.

Tu música favorita para bailar?

Bailo mucho reggae y punta. Bailo también yancunú, llevo ese ritmo en la sangre.

¿Has sido vanidoso?

En mi casa me dicen que soy vanidoso, pero es

simplemente andar a la moda.

Preguntas incómodas.

¿Has tenido a algún compañero homosexual o conoces a algún futbolista que lo sea?

Hasta donde yo sé, solo fueron rumores, nunca lo vi haciendo sus cosas. Para ser sincero es algo que no puedo asegurar, pero cada quien es libre de hacer lo que quiera.

¿Alguna vez te pasó alguna situación con un homosexual?

La verdad que sí, incluso me han escrito y es algo incómodo, yo les digo ‘hey, portate bien, sé un hombre’. Me han ofrecido hasta dinero y es más incómodo todavía.

¿El lugar más incómodo donde has hecho el amor?

La verdad no soy de experimentar tanto, aunque para mí ya no es incómodo hablar de eso, esto ya no es tabú. Aunque puedo decir que hacerlo en un mueble o en un carro son espacios reducidos, es como un mano a mano (risas).