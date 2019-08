El PSG triunfa sin despeinarse y sin sus cracks en el campo del Metz en la Ligue 1

Metz, Francia.

El París Saint-Germain, sin su trío de principales figuras ofensivas (Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Neymar) y sin su habitual arquero Alphonse Areola, que estaría a punto de dejar el club, cumplió en el campo del Metz con un triunfo por 2 a 0, este viernes en la apertura de la 4ª jornada de la Ligue 1 francesa.

Un penal transformado por el argentino Ángel Di María (minuto 11) y un tanto de cabeza del germano-camerunés Eric Maxim Choupo-Moting (43) dieron la victoria al PSG.

En el descuento final entró en el partido el español Jesé Rodríguez, que no jugaba en el campeonato francés desde diciembre de 2016.

El equipo de París se puso así provisionalmente en cabeza, con 9 puntos, por una mejor diferencia de goles respecto al Rennes, el equipo que le ganó en la segunda jornada.

El Rennes es el único club que venció en las tres primeras jornadas de esta Ligue 1 y el domingo tiene la posibilidad de volver a destacarse en cabeza, recibiendo al Niza, quinto clasificado.

El PSG no pudo tener en este partido a dos de sus delanteros estrella, Mbappé y Cavani, ambos lesionados. Neymar continúa fuera de las convocatorias del equipo hasta que se aclare su situación en el club y si continuará o no en la entidad.

Di María celebrando su gol contra el Metz. Foto AFP

En el banquillo de suplentes se quedó Areola, el habitual arquero titular, que según la prensa estaría muy cerca del Real Madrid, motivo por el cual no habría sido alineado. El joven Marcin Bulka fue el titular en esta ocasión.

"No era fácil porque esta semana hay muchas posibilidades para desconcentrarse. El equipo mostró un nivel muy serio, era lo necesario para ganar, no es fácil jugar contra un equipo como el Metz. El equipo hizo un gran esfuerzo. No fue una actuación brillante, pero fue seria", estimó el entrenador del PSG, el alemán Thomas Tuchel.

- PANCARTA HOMÓFOBA -

El partido en Metz estuvo además marcado por una interrupción breve, de unos tres minutos, debido a una pancarta que el árbitro consideró homófoba.

En esa pancarta, así como en cánticos que se escucharon en la grada, se citaba a la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) y al París Saint-Germain con alusiones a la sodomía.

Es la primera vez que un partido del PSG es interrumpido por este tipo de actitudes consideradas homófobas, dos días después de que el Niza-Marsella de la tercera jornada también estuviera detenido brevemente por cánticos y banderas.

El fútbol francés está inmerso en este inicio de temporada en un combate frontal contra las actitudes homófobas en sus estadios y varios partidos antes de los de esta semana ya fueron detenidos brevemente, tras sus correspondientes avisos por la megafonía.

Una grada del Nancy (2ª división) estará cerrada un partido por un incidente con cánticos homófobos el pasado 16 de agosto, según decidieron esta semana las autoridades disciplinarias del campeonato.