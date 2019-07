Teófimo López, listo para hacer historia: "Esta es la pelea más importante"

Nueva York, Estados Unidos.

La próxima escala hacia la gloria del boxeo mundial es vía el japonés Masayoshi Nakatani (18-0, 12 por nocauts), esa es la ruta para que el hondureño Teófimo López, tenga la oportunidad de pelear por el campeonato mundial de los pesos ligeros ante el ghanés Richard Commey.

Luego, buscar la unificación del título de peso ligero ante el talentoso ucraniano Vasiliy Lomachenko, pero sin adelantarnos a los acontecimientos, este viernes 19 de julio en Maryland, en el MGM National Harbor, deberá imponer su calidad en orden de continuar su paso tan exitoso.

Teófimo posee un récord de 13 victorias en la misma cantidad de combates, y 11 de ellos han sido por la vía del nocaut.

“Todo lo que se está diciendo sobre Commey y Lomachenko no va suceder, sino derroto a Nakatani, eso es lo más importante ahora, no estoy viendo más allá de la eliminación. Nakatani es un peleador muy alto, tiene un muy buen gancho y me va a pelear manejando su distancia, pero hemos trabajado en eso, veremos qué sucede cuando sienta mis puños en su cuerpo”, indicó a Diario LA PRENSA.

El boxeador se muestra muy motivado, su confianza es tal que duda que su oponente pueda resistir los 12 asaltos que están pactados en la pelea, también ha mostrado mucha seguridad en ganar esta pelea, pese a ello rehúsa pensar en el futuro inmediato y mantiene todo su enfoque en la lucha del viernes ante el nipón.

“Quiero ver si Nakatani puede mantenerse de pie durante los 12 asaltos, la mayoría de los boxeadores que he enfrentado no han resistido cada asalto y no creo que Nakatani vaya a poner mucha resistencia, esta pelea va a concluir con nocaut”, comentó el púgil nacido en Brooklyn, Nueva York, y de padres hondureños.

Los residentes de la zona de Baltimore tendrán la oportunidad de ver al fenómeno del boxeo estadounidense, quien de antemano les ha ofrecido una celebración al estilo de los Ravens de la NFL, situación que con seguridad jugará a favor de Teófimo López en el curso de la pelea, la misma podría incluir algo relacionado con Ray Lewis, uno de los ídolos máximos de esta franquicia del fútbol americano profesional.

Mirada de su padre

El pugilista hondureño Teófimo López se reporta lista para este combate, tanto el peso, el aspecto psicológico, físico y el boxístico están al tope, por lo que la joven sensación del boxeo con ansiedad espera el sonido de la campana. En exclusiva, LA PRENSA habló con su padre Teófimo López, quien nos brindó interesantes detalles sobre la preparación de su hijo.

“Nos hemos preparado muy bien, hemos entrenado con la convicción de que esta es la pelea por el campeonato mundial; algo que hemos venido haciendo y es nuestra mentalidad, la empresa (Top Rank) nos puso un nutricionista, han invertido mucho dinero porque desean esa pelea ante Vasiliy Lomachenko, prácticamente él se encuentra listo para subir al cuadrilátero y brindar un espectáculo”, aseguró don Teófimo López, originario del barrio Paz Barahona de San Pedro Sula.

¿Hace cuánto tiempo llevan preparándose para esta pelea?

Ya tenemos cerca de dos meses y medio preparándonos, para nosotros esta es la pelea más importante, es algo grandísimo porque es el último combate antes de la oportunidad de combatir por un título mundial, el que gane peleará contra (Richard) Commey por el campeonato del mundo, para luego pelear contra Lomachenko por los cuatro cinturones, ese día será histórico, porque toda la vida hemos trabajado para ello.

Existe ventaja notoria en la altura que tiene el japonés en comparación con su hijo

Lo hemos estudiado, no descuidamos ningún detalle, pero le diré que de nada le sirve al japonés tener ventaja en la altura, porque el pelea hacia abajo, no hace un buen uso de su estatura, pese a ello no le veo que pueda durar más de tres asaltos, considero que esta es una pelea fácil y que mi hijo ganará sin complicaciones.

Siempre le he enseñado a mi hijo que debemos meterle miedo al oponente antes del combate, antes de la misma él debe hacerle una mirada para dejarle saber que lo va “matar”.