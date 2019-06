Olimpia anuncia las salidas de Deybi Flores y Carlos Will Mejía

Tegucigalpa, Honduras.

Juan Francisco Saybe, directivo de Olimpia, ha confirmado este viernes que los futbolistas hondureños Deybi Flores y Carlos Will Mejía no seguirán en el club albo la próxima temporada.

Este anuncio lo hizo en el primer entreno del nuevo entrenador Pedro Troglio en el estadio Nacional, trabajos donde se vio marcado por las ausencias de Jerry Bengtson y Donis Escober.

El directivo mencionó que Mejia cumplió su ciclo con los albos y que Deybi está buscando opciones en el extranjero. “Carlos Will cumplió su ciclo en Olimpia y le agradecemos por el tiempo que estuvo, fue todo un profesional”, manifestó.

Sobre la no contratación de Flores dijo: “En cuanto al caso de Deybi ya no contamos con él porque tiene aspiraciones de jugar en el extranjero y por eso no continuará, igual le agradecemos por el tiempo que estuvo, teníamos la esperanza de renovarlo”, agregó.

Saybe también confirmó que las negociaciones con Harold Fonseca están avanzandas y que esperan el visto bueno del nuevo preparador de arqueros el cual llegará en los próximos días. Esto confirmaría la salida de Donis Escober.