Edder Delgado sobre su salida del Real España: "La forma que se me informó es algo molesto e injusto"

San Pedro Sula, Honduras.

Edder Delgado, el que hasta este Torneo Clausura 2019 fue el capitán del Real España, se mostró dolido por la forma en la que se dio su salida del equipo sampedrano y habla también sobre su futuro.

El mediocampista hondureño de 31 años cuenta detalles de como conoció la noticia de que ya no iba a formar parte de la Máquina. "Me voy triste por la forma que me comunicaron mi salida", aseguró.

¿Cómo te sientes después de tu salida del Real España?

Creo que llegó el momento de salir del Real España, una situación bastante complicada, porque después de 12 años recibir una llamada telefónica y decirte que estás fuera del equipo no es la forma, ahora toca reponerse a eso y seguir para adelante.

¿Te tomó por sorpresa la noticia de tu salida?

Sin duda me tomó por sorpresa porque no tenía en mente que sucediera, independientemente después del torneo que hicimos, hubo factores que no me dejaron explotar mi condición física en el torneo, pero esas son dicisiones técnicas que hay que respetar y también lo que dice la junta directiva.

¿Cómo te lo comunicaron?

Por medio de una llamada, un directivo del Real España me llamó comunicándome que no seguiría en el equipo y que de no encontrarme opciones, podía yo buscar las mias.

¿Te mirabas más tiempo en el equipo?

Sin duda. Considero que como todo jugador tiene sus altos y bajos, este torneo con el profesor Carlos Restrepo el equipo anduvo mal. Ahora toca levantarse y mirar para adelante.

¿Te vas con rencor o tristeza?

Rencor no. Me voy triste por la forma que me comunicaron mi salida, creo que no es la forma correcta de llamar a un jugador y despedirlo de esa forma, creo que deberían hacer diferentes las cosas, llamar al jugador e informarle personalmente y explicar como está la situacion del equipo.

¿Hay posibilidades que regreses al Real España?

No creo que regrese al Real España, considero que de la forma que se me informó es algo molesto e injusto, por lo tanto no creo volver. Estuve seis años como capitán en el equipo, aun cuento con dos años de contrato y vamos a esperar que decide el equipo.

¿Tienes ofertas en otros clubes?

Hasta el momento no, sería mentir decir que si las tengo. Primero voy a ver que pasa con el equipo y arreglar mi contrato, ya que tengos dos años todavía y despues veremos.

¿En algún momento tuviste oferta del equipo?

Si la tuve. Exactamente el último torneo con el profesor Martín "Tato" García, tuve la posibilidad de ir a Olimpia, pero decidí quedarme en el Real España y lastimosamente no salieron las cosas como pensamos, pero son decisiones que uno toma que al final cuestan caro.

¿Después de 12 años, qué extrañas del Real España?

Los compañeros. Creo que al final el fútbol te deja amigos y para mi va ser pesar porque dejé muchos amigos en la institución, algunos que ya no estan y otros que se quedaron. Sin duda, que también extrañaré

¿Con que técnico disfrutaste más en los aurinegros?

Con el profesor Ramón "Primitivo" Maradiaga.