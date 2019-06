Mario Martínez se despide del Real España con emotivo mensaje

San Pedro Sula, Honduras.

Mario Martínez confirmó lo que ya se había anunciado. El mediocampista hondureño no sigue más en el Real España y se ha despedido con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

El volante de 29 años no entró en los planes de la Máquina para el siguiente torneo y fue dado de baja, junto a otros futbolistas como Edder Delgado, Alfredo Mejía, Johnny Leverón, Jairo Puerto, Roberto López y Darwin Arita.

"Quiero empezar diciendo que me hubiese gustado juntar a cada persona, aficionado, familiar o cada amigo de los que me han enseñado hacer cada día, cada partido, el mejor. A querer este club y hacer entender el amor que se siente por Real España", comenzó diciendo Martínez en un mensaje que publicó en su storie de la red social.

"No sé si es mi despedida o un hasta luego siendo jugador del Real España, el toneo que viene no vestiré esa camiseta con la que me viste debutar, soñar, reír, llorar y celebrar juntos. Me voy con la cabeza en alto porque durante las veces que vestí la camiseta lo he dado todo en cada partido y hoy soy mejor persona que cuando llegue", agrega.

El mensaje que publicó Mario Martínez.

"Dicen que los jugadores pasan, que los ciclos terminan y que lo que quedan son los aficionados y es verdad, pero con este equipo se queda una parte enorme de mi corazón pintado de amarillo y negro para siempre y que nunca los va a olvidar.

Mi mayor éxito y trofeo es llevarme el cariño, gratitud y respeto de todos ustedes. Gracias a todos los que me han apoyado desde que inicie y al club por la oportunidad. GRACIAS EQUIPO", concluye el mensaje.