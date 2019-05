Diego Vázquez protesta y lanza un dardo a la Comisión de Disciplina: “Lo hacen para favorecer a un equipo”

Tegucigalpa, Honduras.

El técnico de Motagua, Diego Vázquez, expresó su molestia por la negativa de la Comisión de Disciplina del Norte para quitar un juego de sanción a su jugador Denil Maldonado, expulsado por doble amonestación en la semifinal ante Marathón.

El timonel azul se acordó de inmediato del caso del olimpista Jonathan Paz en la final del Apertura 2018, que Motagua ganó con global de 2-1 al Olimpia. En esa ocasión, el defensa que había sido expulsado por doble amonestación, recibió el perdón y pudo jugar el segundo partido de la final.

“Si la vez pasada estaba bien que habilitaran a Jonathan Paz, ¿ahora por qué no habilitaron a Denil Maldonado?, quiero una respuesta, nadie ha dicho nada. Denil no hace nada (en la jugada), tendría que estar en la final”, apuntó Diego.

El argentino hasta tuvo un encuentro verbal con un periodista al que le pidió referencias de otra parte del mundo donde en una final se haya perdonado una roja. El comunicador le dijo que en España a Sergio Ramos le perdonaron una amarilla y Vázquez se preguntó, “¿que en una final le hayan sacado una roja? En ningún lugar del mundo pasa, entonces no me comparés cosas que nada que ver”.

La Comisión dijo que no había suficientes pruebas en el video. “¿Y la otra vez habían? Que me digan en qué lugar del mundo habilitaron a un jugador. Ahora que lo pedimos nosotros, que es una semifinal y que es una doble amarilla injusta no lo aceptan. A partir de allí ya no hay justicia. Vamos a seguir trabajando y luchando contra todo. Que no se confunda que eso genera violencia, decir la verdad y lo que uno piensa no es generar violencia”.

Al final, el técnico terminó llegando al puerto donde quería: “La respuesta es simple porque es por favorecer a un equipo y eso no puede pasar. Yo espero que no favorezcan a nadie y que haya justicia”, dijo en clara referencia al Olimpia.

¿Melissa Pastrana en la final? El jefe del banquillo azul también se refirió al tema arbitral. Melissa Pastrana sería la encargada de impartir justicia, pero a Diego no le parece esta idea.

“No estamos en condiciones de ser precursores de nada. Vamos a ver a quién nombran, si es Melissa Pastrana, tiene poca experiencia. Ha dirigido un clásico y uno que otro partido. Contra nosotros tuvo errores bien marcados”.

Diego sabe que en el entorno del fútbol hondureño hay un estado de crispación grave y aunque hace un pedido también hace una aclaración: “Yo espero que haya justicia y decir la verdad no genera violencia”, sostuvo. Y luego explica: “Que no se confunda eso, que decir la verdad no genera violencia. Mientras más justicia hay, menos violencia”.

A Diego le contaron en plena entrevista que el técnico olimpista Manuel Keosseián había manifestado que a él no le preocupa el nombramiento arbitral y el timonel azul, en modo más irónico dijo,: “Si yo estuviese del lado de él, tampoco lo estaría. Me causa gracia”, finalizó.