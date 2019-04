La Juve ganó en Cagliari en partido con incidentes racistas

Turín, Italia.

Con su triunfo 2-0 en Cagliari, la Juventus dio este martes otro pasito más hacia el título, en un partido marcado por un nuevo episodio racista en el fútbol italiano, con gritos de mono hacia los jugadores negros del equipo turinés.

Durante el partido, el francés Blaise Matuidi, el brasileño Alex Sandro y el joven Moise Kean fueron objeto de gritos racistas, que se intensificaron tras el segundo tanto turinés, marcado por el delantero de la Azzurra en el minuto 85.

Es el cuarto gol en los últimos seis partidos de campeonato para el joven delantero Kean.

Según las imágenes del canal Sky Italia, Kean festejó su gol quedándose inmóvil y con los brazos abiertos frente a una de las curvas del estadio de Cagliari, mientras que sus compañeros se lo llevaron poco después hacia el centro del campo.

El encuentro fue interrumpido durante unos instantes y por la megafonía del estadio se difundió un mensaje instando a los aficionados a detener sus gritos.

El central, no obstante, matizó que "ha habido gritos racistas tras el gol. Blaise los ha escuchado y estaba enojado. Creo que hay responsabilidad por ambas partes. Moise no debería haberlo hecho (festejar de esa manera) y la curva no debería haber reaccionado así".

Precisamente, Bonucci había abierto el marcador en la primera parte, rematando de cabeza un córner (22).