¡Polémica! El gol anulado a Morata en el derbi Atlético - Real Madrid

Madrid, España.

La polémica arbitral no podía faltar y en esta ocasión no fue la excepción en el derbi entre Atlético vs Real Madrid por la jornada 23 de la Liga de España.

Al minuto 54 con el 1-2 a favor del conjunto merengue, el delantero Álvaro Morata de los colchoneros le anotó a su ex club y lo festejó a lo grande, pero para su mala fortuna el tanto se anuló por un polémico fuera de juego.

Morata realizó un gran control, le pasó por arriba el balón a Courtois, pero el central se lo inválido ante los reclamos de los jugadores y aficionados locales.

La jugada se revisó con el VAR y tras varios minutos, al final no contó en una acción que ha generado revuelo.